Владислав Лисовец, телеведущий.

Думаю, что забирать покупки в метро действительно очень удобно. В общем я не против такой практики и в Москве. Жители Казани и Новосибирска теперь смогут получать свои онлайн-заказы прямо в метрополитене, так как там установили так называемые постаматы. С помощью этих терминалов хранения и выдачи заказов пассажиры смогут в удобное время забрать вещи, которые купили накануне в интернете.

Честно говоря, не знаю, насколько такая практика станет популярной в столичной подземке, сможет ли она прижиться или не будет востребованной. Здесь я немного сомневаюсь.

Однако с другой стороны, жизнь сейчас стала стремительной: люди спешат по срочным делам, договариваются о встречах в разных точках города, закрывают за день кучу дедлайнов, - и общественный транспорт - это как раз то место, которым наши граждане пользуются минимум два раза в день. Даже имея машину, многие спускаются метро, чтобы не простаивать в пробках. Поэтому, наверное, наличие постаматов - это легкий и подручный способ купить необходимое. И, кстати сказать, с их помощью у людей появится больше возможности симпатично выглядеть, подбирать себе что-то и создавать свой интересный образ или дополнять его.

Хочу отметить, что сегодня интернет-шопинг набирает обороты и очень многие ввиду большой занятости, поглощенности работой прибегают к тому, чтобы покупать, к примеру, одежду по интернету. А не ходить часами по магазинам, супермаркетам в поисках нужной вещицы, лучше же сэкономить время и силы. С этой точки зрения, наверное, постаматы - достаточно рациональная идея.

Тем не менее любая обычная, без постаматов торговля в метро, когда люди ходят и что-то предлагают, - это, конечно, странный и сомнительный вид заработка, который мне не очень близок. Я понимаю, что это, возможно, кому-то выгодно и дает подработать, но считаю, что, во-первых, такая торговля небезопасна и даже иногда создает ненужные пробки в метро, потому как люди порой тусуются у палаток.

Считаю, все-таки метро должно быть просто транспортом, средством передвижения. В этом плане, конечно, постаматы будут выглядеть в подземке современнее. А вся эта рыночная и палаточная торговля, когда общественный транспорт превращают в рынок, ярмарку, выглядит, на мой взгляд, совсем неправильно.

Еще хочу сказать: многие станции метро - настоящие произведения искусства и архитектуры. У нас есть огромное количество станций, которые передают то или иное настроение и идею дизайнера, проектировщика. Мне кажется, устраивать показы и флешмобы в подземке вполне допустимо, это сейчас очень востребованно, смотрится необычно, тем более если придумывать познавательные мастер-классы для образования граждан. Я сам недавно участвовал в показе в московском метро, который проходил три месяца назад на одной современной станции. Там я работал как модель. У нас был показ коллекции.