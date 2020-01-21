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21.01.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota помогла Subaru создать новый кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Subaru провела пресс-конференцию, на которой рассказала, как будет развиваться модельный ряд марки, и представила прототип нового кроссовера, который появится в ближайшие несколько лет.

Ставка сделана на "озеленение". Через 10 лет автопроизводитель планирует продавать 40% гибридов и электрокаров от общего объёма реализации своих автомобилей. К 2050 году уровень СО2, производимый моделями Subaru, сократится на 90% по сравнению с 2010-м (учитываются выбросы и от источников, вырабатываемых электроэнергию).

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Представители компании отметили, что речь идёт не только о повышении экологичности, но и о модернизации системы полного привода, который от внедрения электрических агрегатов только выиграет в производительности и алгоритмах работы.

На брифинге Subaru презентовала прототип компактного кроссовера "на батарейках", который должен дебютировать ориентировочно в 2021 году. Платформа для него - e-TNGA - разрабатывается совместно с Toyota, на ней будут создаваться гибриды и электрокары разных классов и с разными конфигурациями привода. Интересно, что Subaru остаётся консерватором - отказываться от механически подключаемого заднего привода не собирается. Впрочем, всё может измениться, когда дело дойдёт до экономической составляющей: олдскул - это прекрасно, но реализация активации привода по проводам - дешевле.

В настоящее время у Subaru есть несколько гибридных моделей: XV, Forester и Crosstrek.

Фото: Пресс-служба Subaru.
#Toyota #Subaru