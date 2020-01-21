Трамп и Макрон договорились завершить переговоры по цифровому налогу

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора пришли к заключению о необходимости завершить переговоры по вопросу цифрового налога. Главы государств договорились продлить переговоры по этой теме до конца года.

Трамп согласился не вводить торговые пошлины, пока не закончатся переговоры, передает Reuters. Как написал ранее французский лидер в Twitter, обе стороны работают "над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин".

В конце минувшего года США пригрозили Франции пошлинами в ответ на цифровой налог, который дискриминирует американские компании. В качестве ответных мер рассматривалась возможность введения пошлин (размер которых может достигать 100 процентов) на 63 вида товаров из Франции общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов.

Напомним, в середине июля 2019 года французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний США. Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона.