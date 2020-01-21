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21.01.2020 03:38
Рубрика: В мире

Трамп и Макрон договорились завершить переговоры по цифровому налогу

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора пришли к заключению о необходимости завершить переговоры по вопросу цифрового налога. Главы государств договорились продлить переговоры по этой теме до конца года.

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Трамп согласился не вводить торговые пошлины, пока не закончатся переговоры, передает Reuters. Как написал ранее французский лидер в Twitter, обе стороны работают "над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин".

В конце минувшего года США пригрозили Франции пошлинами в ответ на цифровой налог, который дискриминирует американские компании. В качестве ответных мер рассматривалась возможность введения пошлин (размер которых может достигать 100 процентов) на 63 вида товаров из Франции общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов.

Напомним, в середине июля 2019 года французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний США. Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона.

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