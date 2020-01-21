Трамп назвал успешными три года работы на посту президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что на посту президента он успешно справляется со своими обязанностями, немало сделав для улучшения жизни в стране.

В своем Twitter глава Белого дома напомнил, что ровно три года назад - 20 января 2017 года - он был приведен к присяге. За это время уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны, отметил Трамп. Он также сообщил об успехах в борьбе против нищеты, пишет "Интерфакс".

Напомним, следующие выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года. Трамп планирует переизбраться на второй срок. При этом американский лидер убежден, что организованное демократами расследование в рамках импичмента поможет ему выиграть выборы.