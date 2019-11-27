Трамп: Импичмент приведет меня к победе на выборах

Дональд Трамп на митинге во Флориде, 26 ноября 2019 г. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп убежден, что организованное демократами расследование в рамках импичмента поможет ему выиграть выборы в 2020 году. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

"Думаю, это нас приведет прямо к победе", - заявил Трамп, подчеркнув, что он "полностью выиграл последние две недели", имея в виду проходившие в конгрессе слушания по импичменту.

Избиратели-демократы почти единодушно поддерживают импичмент Трампу, однако подавляющее большинство республиканцев выступает против, пишет РИА Новости. При этом некоторые сторонники импичмента не раз выражали опасения, что это может лишь сплотить электорат Трампа в преддверии выборов.

Напомним, демократы начали процесс импичмента, заподозрив, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен проведение расследования против своего политического противника Джо Байдена.

Стало известно, что глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором пригласил главу Белого дома на слушания по импичменту. Они назначены на 10.00 (18.00 мск) четвертого декабря. Ранее Трамп не исключал своего выступления в конгрессе.