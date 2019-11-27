Трампа пригласили на слушания по импичменту

Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором пригласил главу Белого дома на слушания по импичменту. Они назначены на 10.00 (18.00 мск) четвертого декабря.

Президента просят сообщить о своем согласии не позднее 18.00 первого декабря, сообщает РИА Новости. Трампу предлагают также определиться с кандидатурой юриста, который будет представлять президента в комитете.

Надрел напомнил в письме, что участие главы Белого дома и его адвоката в прошлом описывалось комитетом не как право, а как привилегия и знак вежливости со стороны конгресса. "Если вы продолжите отказывать нам в предоставлении свидетелей и документов... то председатель имеет право применить соответствующие меры", - заключил в письме глава комитета.

Ранее Трамп не исключил, что может выступить в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента. "Хотя я не сделал ничего неправильного, и мне не нравится узаконивать этот обман, мне нравится идея, и я серьезно рассмотрю ее", - заявил американский лидер.

Напомним, поводом для импичмента Дональда Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.