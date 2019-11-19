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19.11.2019 03:57
Рубрика: В мире

Трамп допустил возможность своего выступления на слушаниях по импичменту

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего выступления перед законодателями в рамках расследования дела об импичменте. Таким образом, глава Белого дома положительно ответил на соответствующее предложение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Глава Белого дома также отметил, что, по словам Пелоси, может сделать это письменно, пишет ТАСС. "Хотя я не сделал ничего неправильного, и мне не нравится узаконивать этот обман, мне нравится идея, и я серьезно рассмотрю ее", - написал американский лидер в Twitter.

Ранее Пелоси в интервью телекомпании CBS подчеркнула, что президент при желании может выступить перед законодателями и представить свои доводы относительно расследования, которое проводится в рамках процедуры импичмента.

Фото: REUTERS
Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Напомним, поводом для импичмента Дональда Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Трамп назвал "охотой на ведьм" скандал вокруг разговора с украинским коллегой, а процедуру импичмента - линчеванием. "Все республиканцы должны запомнить, то, свидетелями чего они здесь являются - линчевание. Но мы победим!" - подчеркнул Трамп.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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