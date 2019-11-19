Трамп допустил возможность своего выступления на слушаниях по импичменту

Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего выступления перед законодателями в рамках расследования дела об импичменте. Таким образом, глава Белого дома положительно ответил на соответствующее предложение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Глава Белого дома также отметил, что, по словам Пелоси, может сделать это письменно, пишет ТАСС. "Хотя я не сделал ничего неправильного, и мне не нравится узаконивать этот обман, мне нравится идея, и я серьезно рассмотрю ее", - написал американский лидер в Twitter.

Ранее Пелоси в интервью телекомпании CBS подчеркнула, что президент при желании может выступить перед законодателями и представить свои доводы относительно расследования, которое проводится в рамках процедуры импичмента.

Напомним, поводом для импичмента Дональда Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Трамп назвал "охотой на ведьм" скандал вокруг разговора с украинским коллегой, а процедуру импичмента - линчеванием. "Все республиканцы должны запомнить, то, свидетелями чего они здесь являются - линчевание. Но мы победим!" - подчеркнул Трамп.