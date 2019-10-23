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Рубрика: В мире

Трамп называл линчеванием процедуру импичмента

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который инициировали в отношении него демократы. Он также отметил, что однажды подобным образом могут поступить и республиканцы в отношении президента-демократа.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter. По его словам, если когда-нибудь президентом США станет демократ, а республиканцы получат большинство в палате представителей, то они смогут устроить президенту импичмент "без должной процедуры, объективности и законных прав на это". "Все республиканцы должны запомнить, то, свидетелями чего они здесь являются - линчевание. Но мы победим!" - цитирует Трампа РИА Новости.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Напомним, в сентябре спикер нижней палаты Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента Дональда Трампа. Шести комитетам было дано указание приступить к проведению собственных расследований. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Сейчас продолжается опрос свидетелей по "украинскому делу", а также рассылаются многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. По завершении рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Чтобы отстранить президента от власти потребуется две трети голосов.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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