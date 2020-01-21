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21.01.2020 13:14
Рубрика: Власть

В Госдуме подтвердили возможность правки конституционного проекта президента

Текст: Татьяна Замахина
В президентский законопроект об изменениях в Конституции РФ возможно внесение поправок. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент ранее внес в Госдуму проект изменений, в который вошли предложения, озвученные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию. Крашенинников является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон.

Тема возможных поправок ко второму чтению, по его словам, обсуждалась на сегодняшнем заседании рабочей группы. Кроме того, комитет сегодня во второй половине дня проведет заседание для обсуждения проекта. Как ранее сообщалось, поправки от президента предлагается рассмотреть на пленарном заседании 23 января, дату еще должен утвердить думский Совет.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Документ, по словам Крашенинникова, рассматривается в Госдуме по процедуре федерального конституционного закона. То есть сначала идет процедура первого чтения, а между первым и вторым чтением состоит прием поправок, дальше пройдет третье чтение, правовая и лингвистическая экспертиза, отметил парламентарий.

Поправки поступят от рабочей группы, также они ожидаются от отдельных депутатов Госдумы. Глава комитета напомнил, что сам глава государства предложил участникам рабочей группы инициировать корректировки.

Крашенинников также рассказал, что процедура всероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет разработана совместно с Центральной избирательной комиссией. Договоренность об этом уже достигнута. Как сообщалось раньше, голосование состоится уже после принятия закона парламентом.

Вступление в силу изменений не будет одномоментным, напомнил также глава комитета. Так, введение в Конституцию положения о Госсовете потребует принятия конституционного закона, в котором будут обозначены задачи и полномочия данного органа.

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