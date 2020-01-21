В Китае для больных пневмонией нового типа открыты девять госпиталей

В китайском городе Ухань в центре страны развернуты девять госпиталей для больных пневмонией нового типа, передает ТАСС. Еще в 60 местных клиниках идет прием пациентов с подозрением на заболевание.

Так местные власти отреагировали на вспышку заболевания, которую пессимисты уже окрестили полноценной эпидемией и из-за которой завтра ВОЗ проведет экстренное совещание.

Сейчас по городу усилен контроль над распространением вируса, принимаются срочные меры по защите медперсонала. К сожалению, у 15 медработников уже диагностировано заражение и еще один находится под подозрением.

По последним данным, общее число заразившихся - 224 человека и в основном это жители Уханя, хотя есть несколько заболевших в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге страны. Скончались пока три человека.