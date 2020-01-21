В Кремле объяснили скорость работы над поправками в Конституцию

На вопрос, планирует ли президент разъяснять смысл поправок, возможно, в отдельном обращении, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Безусловно, это будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. Обсуждение и информационная кампания еще предстоят".

"Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, безусловно, встречаются с большим вниманием, и реализация их и обсуждение всегда осуществляются исключительно в приоритетном порядке", - ответил на вопрос, "почему такая спешка", представитель Кремля. "Это абсолютно понятная и ясная реальность, в которой мы существуем", - добавил он.

На вопрос, в какое время планируется завершить работу, Песков заметил: "Пока каких-то четких дат мы не ставим. Но, очевидно, что в "долгий ящик" ничего откладываться не будет".

Говоря о роли рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, пресс-секретарь главы государства заявил, что наработки, безусловно, были, предложения были озвучены. "В группе представители самых разных областей нашей жизни, широкое представительство", - напомнил он. Группа уже провела два заседания, поэтому играет свою роль, подчеркнул Песков, также отметив, что ее сопредседатели назначены президентом его представителями в Госдуме при рассмотрении внесенной поправки.