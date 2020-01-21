В Кремле объяснили скорость работы над поправками в Конституцию

Новости

ВОЗ: Коронавирус может распространиться за пределы Китая 14:03
В Московской филармонии исполнили "Евгения Онегина" 13:55
Подготовку женских экипажей новых китайских танков сняли на видео 13:55
Обыски прошли в фирме, чьи работники погибли при пожаре под Томском 13:53
В Петербурге школьник сломал позвоночник в батутном центре 13:47
Астраханец поймал на рыбалке щуку с редкой рыбой внутри 13:44
В Индии мужчина погиб от удара петуха во время нелегальных боев 13:42
Нижегородец из банды похитителей картины Шишкина получил 18 лет тюрьмы 13:37
Новосибирского автоинспектора, "напоившего" автомобиль виски, уволили 13:27
В Канаде начались слушания по экстрадиции финдиректора Huawei 13:18
В Калининграде железнодорожники собрали модель первого паровоза 13:14
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска 13:12
В ГБР готовы к принудительному приводу Порошенко на допрос 13:11
Вышел русский трейлер продолжения "Большого Лебовски" 13:10
В Томской области зарубежным студентам упростили получение гражданства 13:07
Все школы Астрахани закрыли на карантин из-за ОРВИ 13:07
Уральских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за письмо без конверта 13:05
"Авиаинженер из США" выманил у жительницы Волгограда 1,2 млн рублей 13:05
В Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллиона за плохую уборку снега 12:58
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона 12:55
В Башкирии главой района впервые стала женщина 12:55
В Псковской области нашли останки детей, расстрелянных нацистами 12:54
Жителей Алтая предупредили еще об одном мощном снежном шторме 12:53
Минск и Уфа создадут СП на основе высокотехнологичных производств 12:49
"Спартак" и ЦСКА не вошли в топ-200 сильнейших футбольных клубов мира 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 12:32
Рубрика: Власть

В Кремле объяснили скорость работы над поправками в Конституцию

Текст: Кира Латухина
Суть поправок в Конституцию, предложенных президентом, будет широко обсуждаться, планируется и информационная кампания. Об этом заявили в Кремле. Но в "долгий ящик" ничего откладывать не будут.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На вопрос, планирует ли президент разъяснять смысл поправок, возможно, в отдельном обращении, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Безусловно, это будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. Обсуждение и информационная кампания еще предстоят".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Косачев: Реакция Запада на поправки в Конституцию сродни вмешательству

"Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, безусловно, встречаются с большим вниманием, и реализация их и обсуждение всегда осуществляются исключительно в приоритетном порядке", - ответил на вопрос, "почему такая спешка", представитель Кремля. "Это абсолютно понятная и ясная реальность, в которой мы существуем", - добавил он.

На вопрос, в какое время планируется завершить работу, Песков заметил: "Пока каких-то четких дат мы не ставим. Но, очевидно, что в "долгий ящик" ничего откладываться не будет".

Говоря о роли рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, пресс-секретарь главы государства заявил, что наработки, безусловно, были, предложения были озвучены. "В группе представители самых разных областей нашей жизни, широкое представительство", - напомнил он. Группа уже провела два заседания, поэтому играет свою роль, подчеркнул Песков, также отметив, что ее сопредседатели назначены президентом его представителями в Госдуме при рассмотрении внесенной поправки.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Конституция России

Главное сегодня

Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте