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21.01.2020 08:11
Рубрика: Культура

В Лондоне представили монету в честь группы Queen

Текст: Андрей Васильев
Фото: twitter.com/RoyalMintUK Фото: twitter.com/RoyalMintUK
Фото: twitter.com/RoyalMintUK

В Лондоне представили монету в честь группы Queen. Об этом сообщается в Twitter Королевского монетного двора Великобритании.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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На одной стороне монеты изображена британская королева Елизавета II, а на другой - логотип самой Queen. Эту первую памятную монету, выпущенную в честь легендарной музыкальной группы, представил ее гитарист Брайан Мэй.

Монета стала первой, которая появилась в серии "Легенды музыки". В ближайшее время она поступит в продажу в нескольких вариантах по цене от 17 до 2623 долларов.

Queen является одной из наиболее успешных групп в истории рок-музыки. Несмотря на то, что группа после смерти ее лидера Фредди Меркьюри в 1991 году практически прекратила свою деятельность, она по-прежнему имеет сотни миллионов поклонников по всему миру.

В конце 2014 года вышел сборник Queen Forever. Он содержал как уже известные, так и ранее не выпущенные композиции. Благодаря этому состояние музыкантов Queen за последние годы превысило состояние британской королевы.

Культура Музыка Рок В мире Европа Великобритания

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