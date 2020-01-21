В Рособрнадзоре рассказали о типичных ошибках на ЕГЭ по обществознанию

1. Темы "Налоги", "Понятие и виды юридической ответственности" - базовый уровень сложности. Темы "Постоянные и переменные затраты", "Финансовые институты. Банковская система", "Основные источники финансирования бизнеса", "Избирательные системы" - повышенный уровень. Темы "Истина и её критерии", "Политическая система общества", "Политический процесс", "Конституционный строй", "Юридические лица" - высокий уровень сложности.

2. Выпускники не используют в ответах свои знания из других школьных предметов. Только 23 процента участников ЕГЭ 2019 года смогли на примере трех конкретных деятелей науки и их достижений проиллюстрировать утверждение о том, что российская наука обогатила науку мировую.

3. Очевидные пробелы в знаниях правового блока. Так, пятая часть сдававших обществознание считают, что правоохранительные органы принимают законы, 24 процента уверены, что трудовой договор можно заключить в устной форме, примерно треть не различают уголовное и гражданское право.

4. Невнимательное чтение заданий. Например, очень часто в кратких ответах вместо одного слова выпускники записывали словосочетание и наоборот.

Что рекомендуют эксперты будущим выпускникам, чтобы избежать таких ошибок?

1. Повторяя материал по правовым темам перед экзаменом, не забудьте изучить соответствующие нормативные правовые акты. Они указаны в приложении №2 к спецификации КИМ для проведения ЕГЭ по обществознанию.

2. Внимательно читайте требования к заданиям и инструкции по их выполнению. Также изучите критерии оценки развернутых ответов. Это позволит прояснить вопросы о технологии записи ответов, правильно выполнить отдельные задания и научиться контролировать свою работу по времени.