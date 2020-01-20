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20.01.2020 19:20
Рубрика: Общество

Звонок на экзамен

До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
У выпускников 11-х классов остается меньше двух недель, чтобы определиться с экзаменами по выбору. После 1 февраля Рособрнадзор прекращает прием заявлений на участие в ЕГЭ. Какие предметы в топе популярности? Что лучше - профильная или базовая математика? Почему стало сложнее выбирать между физикой и информатикой?
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

В заявлении можно указать любое количество предметов. Но два самых массовых - русский язык и математика - остались без изменений и по-прежнему нужны для получения аттестата. В 2020 году их должны сдавать около 670 тысяч одиннадцатиклассников. В остальном - полная свобода. Главный ориентир - сайты вузов. На них абсолютно для каждого направления подготовки опубликован список необходимых ЕГЭ.

Фото: iStock
Яндекс поможет школьникам определить свой уровень ЕГЭ по математике

В этом году абитуриент по-прежнему может подать документы в пять вузов - на три направления в каждом. Но стоит ли выбирать пять-шесть и больше предметов? Мнение экспертов: нет. Лучше сделать упор на три-четыре ЕГЭ и получить по ним более высокий балл. Ведь сегодня в топовых российских вузах даже на платные места конкурс зашкаливает.

- Есть несколько дисциплин, выбирая которые, вы увеличиваете свои шансы на поступление. Это прежде всего физика, информатика, а также химия и биология. На физико-технические и естественно-научные направления подготовки выделяется больше бюджетных мест, - советует ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Роман Ваганов. - Кроме того, не стоит бояться профильной математики: она открывает очень много возможностей. Ее засчитывают как вступительный экзамен практически на всех технических и экономических специальностях.

Для всех выпускников математика на ЕГЭ-2020 пройдет в один день - 1 июня. Школьникам придется объективно оценивать свои силы - смогут они потянуть более сложный профильный уровень или все-таки "останутся на базе". Явный тренд - "профиль" теперь выбирают самые подготовленные выпускники: здесь становится больше 100-балльников и отличников. А число двоечников, наоборот, снижается.

В этом году нарушителей на ЕГЭ будут ловить нейросети. А еще на экзамене появится технология компьютерного распознавания лиц

Иногда бывает и так, что на одну и ту же специальность раньше нужна была профильная математика, а в 2020-м этого требования уже нет. Например, в СФУ такие изменения произошли на двух направлениях: "Психология" и "Психолого-педагогическое образование". Если в 2019 году абитуриенты сдавали русский язык, математику и биологию, то в этом - русский язык, биологию и обществознание. Так что сайты вузов будущему абитуриенту нужно рассматривать буквально под лупой, чтобы не упустить ничего важного.

Самым популярным ЕГЭ по выбору остается обществознание: его каждый год стабильно сдает почти каждый второй выпускник. Этот предмет пригодится не только будущим юристам, экономистам и психологам, но и философам, политологам, искусствоведам, лингвистам, социологам, пиарщикам, специалистам по рекламе, туризму, госуправлению... Выбор направлений подготовки просто огромный. При этом сам экзамен практически не изменился. Детализированы формулировки некоторых заданий. Снизился максимальный балл за выполнение "правового" задания N 16. Например, в одном из его вариантов предлагается выбрать из списка конституционные права или обязанности гражданина РФ. Теперь за правильный ответ можно заработать не два балла, а всего один.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Какие изменения произойдут в процедуре сдачи ЕГЭ в 2020 году

На втором месте в топе по популярности физика - традиционно этот предмет сдает почти каждый четвертый выпускник. Здесь изменения более существенные: число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести. Стало сложнее "астрофизическое" задание. Раньше в нем нужно было выбрать из предложенного списка всего два правильных ответа - не больше и не меньше. А теперь ответов может быть или два, или три, причем, заранее их число не известно.

А теперь важный прогноз: в 2020 году позиции физики как одного из самых популярных предметов ЕГЭ могут пошатнуться. Сразу несколько крупных вузов (участников Проекта 5-100) изменили перечень вступительных экзаменов. "Ушли" от физики к информатике.

Например, в ТюмГУ такое изменение произошло на направлении "Информационные системы и технологии". В Южно-Уральском госуниверситете - на "Конструировании и технологии электронных средств". А в Уральском федеральном университете вступительные экзамены изменены с физики на информатику сразу по 11 (!) направлениям подготовки. Эксперты связывают это с растущей популярностью цифровых технологий. Выпускники школ все чаще делают выбор абсолютно осознанно: ставят на конкретный вуз и даже на конкретного работодателя.

- В Высшей школе электроники и компьютерных наук ЮУрГУ есть ряд радиотехнических специальностей, но в рабочих программах все больше усиливается роль информатики, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного университета Александр Губарев. - Цифровизация и информатизация - мировой тренд XXI века. Поэтому было принято решение заменить вступительный экзамен.

Замыкает рейтинг самых популярных предметов ЕГЭ биология. Большинство учеников, сдающих этот экзамен, метят в медицинские вузы, на психологические или биологические факультеты университетов. Никаких изменений ни в заданиях, ни в структуре экзамена в 2020 году по сравнению с прошлым годом не будет. Но сам по себе он очень непростой - двоек много, порядка 17%. Среди трудных для выпускников тем - фазы фотосинтеза, свойства нуклеиновых кислот, задачи на определение числа ДНК в клетках...

Фото: Олеся Курпяева
В ЕГЭ появится компьютерное распознавание лиц

- Основное нововведение 2020 года - для поступающих в Физтех-школу биологической и медицинской физики. Здесь готовят специалистов, которые будут компетентны сразу в нескольких областях, на стыке наук: физики, биологии, химии и биомедицины, - рассказал заместитель проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Денис Дмитриев. - Ранее для поступления на направление "Биотехнология" учитывались результаты ЕГЭ по предметам физика и химия. Но в текущем году было принято решение привлечь ребят, которые выбрали для сдачи ЕГЭ биологию.

Где будет больше всего изменений? В ЕГЭ по китайскому языку. Впервые его начали сдавать только в прошлом году. Так вот в разделе "Аудирование" изменены форматы некоторых заданий, их количество уменьшено до девяти, введены два диалогических текста. В "Чтении": количество заданий раздела тоже уменьшено - до пяти. Введены задания на выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня. В разделе "Письмо" добавлено задание N 28 - в нем нужно написать личное письмо. Максимум на нем можно будет заработать восемь баллов.

Кстати

В Рособрнадзоре напомнили: выпускники 2020 года подают заявление на ЕГЭ в своей школе. После 1 февраля заявки принимаются только по решению госкомиссии и при наличии уважительных причин - не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

Досрочный период ЕГЭ - с 20 марта по 13 апреля, основной - с 25 мая по 29 июня. Дополнительный - с 4 по 22 сентября.

Впервые в некоторых регионах во время ЕГЭ будет тестироваться поведенческий анализ на основе нейронных сетей. Допустим, если кто-то встает во время экзамена, если есть какие-то посторонние предметы на столах... Нейросеть зафиксирует подозрение на нарушение и отправит сигнал наблюдателю. А еще появится технология компьютерного распознавания лиц. Это поможет выявить нарушителей, которые выполняют задания по поддельному паспорту.

Какие ошибки школьники делают на ЕГЭ?

Русский язык

- С заданием на пунктуационный анализ небольшого текста справились только 32% выпускников. Остальные запутались в запятых, тире и двоеточиях.

- "ТащАщий", "сутулЯщийся", "светИтся", "колЕтся"... - правильно подставить букву в окончания и суффиксы смогли только 38% "егэшников".

- "Тканый", "растрепанный", "лиственница"... - с правописанием -Н- и -НН- справляются лишь 65% выпускников.

- Хромает и грамматика. Ошибки? На любой вкус: "более лучший", "самый красивейший", "много время", "превосходство перед другими", "по окончанию спектакля".

Базовая математика

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Стало известно, что можно взять с собой на ЕГЭ в 2020 году

- "В бак, имеющий форму правильной четырехугольной призмы, налито 10 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,6 раза. Найдите объем детали". С подобной задачкой справляются около 40% выпускников.

- Еще хуже обстоят дела с умением строить простейшие математические модели. "В доме всего десять квартир с номерами от 1 до 10. В каждой живет не менее одного и не более трех человек. В квартирах с 1-й по 8-ю включительно суммарно живет десять человек. А в квартирах с 7-й по 10-ю включительно суммарно - тоже десять жильцов. Вопрос: сколько человек живет в этом доме?". Ответ под силу немногим: с этим заданием справляются менее трети ребят.

Обществознание

- Около 20% выпускников, сдающих обществознание, толком не знают, чем занимается прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы.

- 24% выпускников уверены, что трудовой договор может быть заключен устно.

- 30% не различают уголовное и гражданское право.

- Около 50% выпускников отмечают, что "правительство РФ принимает законы".

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