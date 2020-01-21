В России стартовали продажи обновленного Datsun on-DO

Datsun объявил о начале продаж обновленного седана on-DO. У "бюджетника" слегка изменился дизайн как экстерьера, так и интерьера.

Снаружи Datsun on-DO получил линзованные фары, оригинальный передний бампер, боковые зеркала новой формы (заимствованные у Lada Granta). Независимо от комплектации, бамперы и зеркала окрашены в цвет кузова. Начиная с комплектации Trust II, двери седана будут оснащаться окрашенными молдингами.

Внутри появилось зеркало заднего вида иного дизайна с увеличенным обзором, а также рукоятка стояночного тормоза более удобной формы и с новым механизмом. Обновился и блок управления системы вентиляции: расположение рукояток стало эргономичнее, усилие вращения снижено. Помимо этого, зуммер бортового компьютера получил функцию оповещения водителя о состоянии автомобиля.

Datsun on-DO в комплектациях Dream I и Dream II обзавелся следующими опциями: передними сиденьями с развитой боковой поддержкой, микролифтом и боковыми подушками безопасности. Подобные кресла ранее были доступны исключительно в топовом исполнении. Также автомобиль имеет функцию задержки отключения головного освещения и подсветку перчаточного ящика.

Для четырехдверки теперь можно выбрать один из трех вариантов отделки сидений и колесных дисков. Цветовая гамма Datsun on-DO полнилась новыми темно-серой и оранжевой эмалью.

По технической части почти без изменений. Datsun on-DO оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 87 или 106 л.с. Мотор работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатой автоматической коробкой передач Jatco.

Стоимость седана Datsun on-DO 2020 модельного года начинается с отметки 500 000 рублей.

Напомним, Datsun является суббрендом японской марки Nissan. Datsun on-DO появился на местном рынке в 2014 году и выпускается на АвтоВАЗе. Автомобиль построен на базе Lada Granta и, по сути, является её перелицованной версией.