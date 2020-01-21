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Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Пусть меня научат

В России выдали первые сертификаты на бесплатное обучение цифровым специальностям
Текст: Юлия Кривошапко, Марианна Еркнапешян
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Жители 5 регионов получили первые персональные сертификаты на обучение востребованным цифровым навыкам в сфере искусственного интеллекта, программирования, промышленного дизайна, 3D-моделирования, кибербезопасности, защиты данных. Пилотный проект стартовал в Татарстане, Башкортостане, Якутии, Ростовской и Тульской областях.

Бесплатное обучение проводится в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Оно ориентировано на людей трудоспособного возраста. Сертификат эквивалентен примерно 15 тысячам рублей. "Студенты" не получают эти деньги на руки, но могут выбрать востребованную специальность и пройти курс, который оплатит государство.

Жители 5 пилотных территорий получили по одной тысяче персональных цифровых сертификатов. В перспективе к проекту должны подключиться другие регионы.
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Как пояснили "РГ" в Центре компетенций по кадрам для цифровой экономики, предполагается, что к проекту сможет подключиться любой регион, заинтересованный в развитии кадрового потенциала. Чтобы получить сертификат, потребуется подать заявку по ссылке: http://цифровойсертификат.рф/. Также нужно пройти онлайн-тестирование для оценки мотивации и профориентации.

Фильтра кандидатов нет. Если человек имеет диплом о первом образовании и находится в трудоспособном возрасте, он может стать участником программы. Выбрать направление обучения можно как самостоятельно с учетом полученных по итогам диагностики рекомендаций, так и с помощью наставника (тьютора). Он поможет оценить востребованность выбранного направления на рынке труда.

В каталоге курсов оператора проекта - "Университета 2035" - уже сейчас доступно более 100 образовательных программ от 33 образовательных организаций, среди которых - государственные и коммерческие вузы, колледжи и платформы онлайн-образования. Этот перечень постоянно расширяется по мере присоединения к проекту новых участников. Первый опыт показал, что обучение новым цифровым навыкам востребовано на всех этапах карьерного развития: более 42% посетителей сайта цифровойсертификат.рф в возрасте от 25 до 34 лет, 25% - от 35 до 44 лет.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко
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