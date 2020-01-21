Инспекторы Минобороны РФ посетят военный объект в Германии

Инспекторы Министерства обороны России посетят 21 января военный объект на территории Германии. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, отметив, что визит состоится в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Уточняется, что российские специалисты побывают на военном объекте в месте его обычного расположения в мирное время. Состоится брифинг, на котором российская сторона получит все необходимую информацию о личном составе и вооружениях, пишет РИА Новости. Рыжков также уточнил, что целью данного визита представителей Минобороны РФ является проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Ранее в январе британские военные инспекторы посетили 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский Ростовской области.

Напомним, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также сообщают об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.