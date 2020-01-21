Володин: Публикации иноСМИ о роспуске ГД - вмешательство в дела России

На пленарном заседании Госдумы депутатами была поднята тема о материалах зарубежных СМИ на тему якобы возможного роспуска нижней палаты российского парламента. Председатель ГД Вячеслав Володин назвал такие заметки "вбросами", сделанными с целью вмешательства в суверенные дела РФ.

Возмущение на тему такого рода материалов на заседании выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик призвал пресечь подобные разговоры.

- Владимир Вольфович, вы абсолютно правы, - обратился к нему Вячеслав Володин. - Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Как только эта информация с их стороны стала распространяться, некоторые наши СМИ подхватили. При этом источников никто не указывает.

Он подчеркнул, что в Госдуме считают недопустимым вмешательство в дела суверенных государств.

- Мы не вмешиваемся в их дела, в то, что происходит в Америке, в Британии, в других странах, - заявил Володин.

Депутатов же он призвал не обсуждать "надуманные темы, которые потом оказываются фейком".

Госдума, уверен Володин, должна сосредоточиться на работе в рамках регламента и зоны своей ответственности. Ведь депутатам, пояснил он, многое предстоит сделать в свете внесения президентом проекта о поправках в Конституцию РФ.