Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Глава нижней палаты, комментируя изменения, отметил, что правительство серьезно обновилось.

- Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждем от правительства, - сказал он.

Вячеслав Володин выразил надежду, что новый состав правительства РФ справится с задачами, которые стоят перед нашей страной.

Парламентарий напомнил о задаче от президента обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых. Только в этом случае будут эффективно решаться задачи в социальной сфере, сказал председатель ГД.

- Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан, - добавил он.

Володин заверил, что Госдума "сделает все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом в рамках Послания".

Он также напомнил, что при обсуждении кандидатуры на должность председателя Правительства РФ в ГД, депутаты говорили возглавившему кабмин Михаилу Мишустину о проблемах в ряде сфер.

То, что уже в начале работы правительства депутатов в этих вопросах услышали, позволяет надеяться на слаженную работу в будущем, считает Володин.