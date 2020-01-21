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21.01.2020 22:56
Рубрика: Власть

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Текст: Татьяна Замахина

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Фото: youtube.com
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Глава нижней палаты, комментируя изменения, отметил, что правительство серьезно обновилось.

- Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждем от правительства, - сказал он.

Вячеслав Володин выразил надежду, что новый состав правительства РФ справится с задачами, которые стоят перед нашей страной.

Парламентарий напомнил о задаче от президента обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых. Только в этом случае будут эффективно решаться задачи в социальной сфере, сказал председатель ГД.

- Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан, - добавил он.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Володин заверил, что Госдума "сделает все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом в рамках Послания".

Он также напомнил, что при обсуждении кандидатуры на должность председателя Правительства РФ в ГД, депутаты говорили возглавившему кабмин Михаилу Мишустину о проблемах в ряде сфер.

То, что уже в начале работы правительства депутатов в этих вопросах услышали, позволяет надеяться на слаженную работу в будущем, считает Володин.

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