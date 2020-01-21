Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека

Опубликованная во вторник в издании Politico статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященная тематике Второй мировой войны, - это очередная преступная попытка переписать историю. В этом убеждена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять Советский Союз и нацистскую Германию или повтором любимого тезиса об их "союзе", - написала она на своей странице в Facebook.

"Посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящен "45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней". Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны", - отметила Захарова.

Она обратила внимание на то, что после освобождения Польши Советский Союз приступил к осуществлению масштабной программы по восстановлению экономики страны, разрушенной гитлеровцами. "При этом советское правительство действовало бескорыстно, подчас жертвуя своими интересами. Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии т.н. "возвращенные земли". Именно благодаря СССР она вошла в число стран-учредителей ООН. И это лишь только малая часть того, что Советский Союз и ее народ сделал для послевоенного возрождения Польши", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Моравецкий допустил "страшную ложь", утверждая, что Красная Армия в принципе "не освобождала" Варшаву. "Но и это не дно. За гранью добра и зла фраза "и хотя Красная Армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше… Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека", - считает Мария Захарова.

Ранее "РГ" в подробностях разъяснила премьер-министру Польши, некоторые детали относительно сложившейся на момент освобождения Варшавы ситуации, отметив, что это не первое антиисторическое "открытие" польских властей. Пять лет назад тогда еще глава МИД Польши Гжегож Схетына сделал схожее по абсурдности заявление, что Аушвиц освобождали этнические украинцы.