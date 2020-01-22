Bugatti хочет выпустить непрактичный авто на каждый день

Производитель гиперкаров не отказывается от идеи расширения модельного ряда за счёт более практичного автомобиля. Гибриды даже не рассматриваются, а вот электромобиль… - на это в Bugatti смотрят положительно. Но есть один интересный момент: запас хода на одной зарядке не является приоритетом. Во главу угла ставят то, что так любит Джереми Кларксон, - мощность!

"Если мы будем выпускать ещё один автомобиль, то это должна быть машина на каждый день, далёкая от форм и миссии Chiron, - сообщил Autocar глава Bugatti Стефан Винкельманн. - На мой взгляд, новая модель не должна комплектоваться мотором W16, самый верный подход - электрификация. Либо ДВС, либо электрический привод - третьего не дано (Винкельманн против гибридов - прим. "РГ").

Винкельманн подчеркнул, что в случае с Bugatti, показатели запаса хода не так важны: "Я предпочёл бы сконцентрировать усилия на разработке мощного электрокара, а не дальнобойного". Топ-менеджер подчеркнул тот факт, что в настоящее время не только инфраструктура является проблемой для развития электротранспорта, а сами технологии. По его словам, время зарядки должно быть эквивалентно времени заправки автомобиля на жидком топливе.

Разумеется, если новая модель будет одобрена, то её тираж окажется в разы больше, чем у гиперкара Chiron, но это никаким образом не повлияет на эксклюзивность.

Но есть ряд задач, которые представит решить. Первая - убедить боссов Volkswagen Group, что миру крайне необходим непрактичный, но, безусловно, классный во всех других отношениях электрокар. Вторая - платформа. Обмен технологиями и наработками между автопроизводителями, входящими в состав Volkswagen, практика довольно распространённая, но Bugatti намерена разработать собственную "тележку", которая будет максимально отвечать требованиям философии автомобилей компании.

Ранее сообщалось, что второй моделью Bugatti может стать либо кроссовер, либо Gran Turismo.