Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек

Уже 17 жителей Поднебесной стали жертвами коварного коронавируса, вызывающего особо опасную форму пневмонии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение КНР.

Напомним, что очаг смертельно опасной инфекции располагается в провинции Хубэй. В целом же, по данным регионального правительства, выросло и общее число заболевших.

Пока на территории страны зарегистрировано 444 пациента с соответствующими симптомами, все они находятся или посещали город Ухань.

До этого сообщалось о девяти умерших от пневмонии, с трудом поддающейся лечению.