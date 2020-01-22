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22.01.2020 18:13
Рубрика: В мире

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек

Текст: Марина Алешина

Уже 17 жителей Поднебесной стали жертвами коварного коронавируса, вызывающего особо опасную форму пневмонии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение КНР.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
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Напомним, что очаг смертельно опасной инфекции располагается в провинции Хубэй. В целом же, по данным регионального правительства, выросло и общее число заболевших.

Пока на территории страны зарегистрировано 444 пациента с соответствующими симптомами, все они находятся или посещали город Ухань.

До этого сообщалось о девяти умерших от пневмонии, с трудом поддающейся лечению.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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