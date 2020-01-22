Цифровая активность в промышленности растет

Цифровые процессы и потенциал технологического внедрения на производствах в 2019 году продолжали развиваться, утверждается в аналитическом отчете "Цифровая активность предприятий обрабатывающей промышленности в 2019 году", который опубликовал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики".

В исследовании представлены результаты опроса руководителей 1150 крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности.

Они подтверждают, что около трети обрабатывающих предприятий, участвовавших в опросе, были вовлечены в цифровую трансформацию, наращивали объем цифровых сервисов, стремились к "датацентричности". Это показывает несомненный рост, поскольку в прошлом году их доля едва достигала 20 процентов.

Более четверти опрошенных руководителей отметили, что востребованность этих технологий на производствах увеличивается. А более 60 процентов оценили уровень цифровой активности как "нормальный". Респонденты сообщили, что в наступившем году около 10 процентов предприятий также запланировали технологические преобразования. Наиболее перспективны для внедрения технологии, направленные на развитие сквозной автоматизации и интеграции производственных и управленческих процессов в единую информационную систему. А также RFID (технология бесконтактного обмена данными, основанная на использовании радиочастотного электромагнитного излучения, которая применяется для автоматической идентификации и учета объектов) и роботизация производства.

Оптимистично оценили опрошенные и более отдаленную перспективу, ожидая заметного цифрового прогресса в ближайшие пять лет. Если в 2020 году внедрять технологии открытого производства, зеленые промышленные технологии, а также 3d-печать и интернет вещей планировали только от 1 до 3 процентов производств, то в последующие пять лет их распространение предполагается на 10-13 процентах предприятий.

Опрос показывает, что рост цифровой активности на большинстве промышленных предприятий сопровождался увеличением инвестиций.

Так, если еще годом ранее этот показатель оценивался крайне негативно, то по итогам 2019 года большинство руководителей (50 процентов против 32 в 2018 году) сообщали о "нормальном" уровне инвестиций в технологии. Инвестиционный уровень "ниже нормального" назвали лишь 36 процентов респондентов против 58 процентов в 2018 году.

Однако ситуация с кадрами, занятыми в сфере цифровых технологий, осталась фактически прежней. На 80 процентах предприятий большинство сложных цифровых задач, для решения которых требовалось применение профессиональных навыков в области информационных технологий, выполняли с помощью привлеченных специалистов. Тем не менее, по сравнению с 2018 годом практически на всех предприятиях отмечается рост цифровых компетенций у собственных сотрудников, решающих в рамках своих функциональных обязанностей не только относительно простые, но и достаточно сложные задачи. Если в 2018 году в разработке систем и ПО для управления предприятием были заняты 31 процент собственных и 65 процентов внешних сотрудников, то в 2019 году эти доли перераспределились, как 41 и 57 процентов соответственно. Похожая тенденция отмечена и в выполнении функций, направленных на поддержку систем менеджмента (управление ресурсами предприятия, работу с клиентами, подбор кадров, использование баз данных), разработку и поддержку корпоративных веб-порталов, безопасность и защиту данных.

Большинство опрошенных (до 50 процентов) полагает, что дивиденды от внедрения цифровых проектов будут умеренными. Пессимистично настроенных руководителей, как и тех, кто был ориентирован на получение максимальной выгоды от инвестирования в технологическую трансформацию, стало меньше. Но независимо от уровня ожидаемых результатов, лидирующими респонденты назвали повышение качества работы с клиентами, производительности труда и оптимизацию производственных и логистических операций.

Четверть руководителей не смогла определиться с мнением, какие эффекты они получат от цифровизации процессов. Небольшой эффект они ожидают, например, от инвестирования в технологии, которые позволили бы оптимизировать численность занятых за счет роботизации - невысокий уровень этого параметра отметили 25 процентов опрошенных, затруднились с ответом более 30 процентов. Тем не менее, пишут авторы отчета, совокупность показателей, связанных с человеческим фактором, в контексте исследования динамики цифровизации российской промышленности остается одной из самых важных.