Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.01.2020 11:39
Рубрика: Легковые авто

Duster оказался в дефиците: Renault не успевает выпускать кроссовер

Текст: Валерий Карташов

В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом Duster. Французская марка не рассчитала спрос на самую популярную модель отечественного рынка и выпустила меньше автомобилей, чем требуется.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров двух дилеров марки, в автосалонах почти не осталось ходовых версий этой модели. Duster, выпущенные в 2019 году, а на них приходятся почти все запасы дилеров, будут распроданы к началу февраля. Автомобили 2020 года выпуска только начали отгружать. По данным издания, дефицит будет устранен только в марте.

Фото: www.autoweek.nl
Неопознанный кроссовер Renault "засветился" в Барселоне

"РГ" попросила прокомментировать пресс-службу производителя данную ситуацию и получила следующий ответ: "Renault Россия уделяет особое внимание планированию производства и сохранению оптимального уровня складских запасов. Конец 2019 года был ознаменован повышенным спросом на автомобили Duster. В настоящий момент общий запас складов по модели Duster в России несколько ниже обычных объемов. Запас автомобилей 2019 года производства с сохранёнными ценами прошлого года и интересными предложениями для покупки, действительно, ограничен. Важно отметить, что с производства февраля 2020 года складские запасы вернутся к своим обычным показателям".

Напомним, по итогам прошлого года продажи Renault Duster составили 39 031 автомобиль. Модель является одной из самых популярных кроссоверов в РФ. Диапазон цен 741 000-1 172 000 рублей.

В России запатентовали Toyota Corolla с американским дизайном
Кто виноват, если машины притерлись зеркалами
#Renault