Duster оказался в дефиците: Renault не успевает выпускать кроссовер

В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом Duster. Французская марка не рассчитала спрос на самую популярную модель отечественного рынка и выпустила меньше автомобилей, чем требуется.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров двух дилеров марки, в автосалонах почти не осталось ходовых версий этой модели. Duster, выпущенные в 2019 году, а на них приходятся почти все запасы дилеров, будут распроданы к началу февраля. Автомобили 2020 года выпуска только начали отгружать. По данным издания, дефицит будет устранен только в марте.

"РГ" попросила прокомментировать пресс-службу производителя данную ситуацию и получила следующий ответ: "Renault Россия уделяет особое внимание планированию производства и сохранению оптимального уровня складских запасов. Конец 2019 года был ознаменован повышенным спросом на автомобили Duster. В настоящий момент общий запас складов по модели Duster в России несколько ниже обычных объемов. Запас автомобилей 2019 года производства с сохранёнными ценами прошлого года и интересными предложениями для покупки, действительно, ограничен. Важно отметить, что с производства февраля 2020 года складские запасы вернутся к своим обычным показателям".

Напомним, по итогам прошлого года продажи Renault Duster составили 39 031 автомобиль. Модель является одной из самых популярных кроссоверов в РФ. Диапазон цен 741 000-1 172 000 рублей.