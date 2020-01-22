Поиск инноваций утратил географическую и корпоративную привязку. Сегодня даже самые крупные игроки отказываются от модели, когда новые решения генерируются внутри компании или одной страны, и подключают внешние каналы. В этом им помогают инновационные хабы, акселераторы - площадки, занимающиеся поддержкой и развитием стартапов.

Насколько эффективен этот подход, "Российской газете" рассказал Эрнесто Чорра, директор по инновациям и устойчивому развитию Группы Enel - значимого игрока на рынке мировой энергетики.

10 тысяч перспективных идей за 5 лет позволил привлечь открытый инновационный подход

С помощью корпоративного акселератора GenerationS от РВК итальянская компания искала в России перспективные для внедрения разработки в сфере "зеленой" энергетики. Эксперты Enel и GenerationS совместно оценили заявки, отобрали наиболее перспективные решения, которые смогут претендовать на оплачиваемое пилотирование разработок и получат возможность масштабировать свое решение на рынки 35 стран.

По словам Эрнесто Чорра, внедрение и развитие инноваций - один из главных приоритетов для компании. "Пять лет назад мы решили открыть доступ к инновациям для внешних разработчиков, тем самым сделав переход от "закрытого" инновационного подхода, где этим направлением занимались исключительно сотрудники компании, к "открытому", основанному на том принципе, что перспективные идеи часто рождаются за пределами компании, - поясняет Чорра. - За этот период мы собрали около 10 тысяч предложений от внешних авторов, в том числе от стартапов, независимых разработчиков, университетов, исследовательских центров, клиентов и самих сотрудников компании, которые не работают в области инноваций".

Около 6,5 тысячи предложений были от стартапов и 2 тысячи разработок дал канал краудсорсинга - у Enel есть специальная вэб-платформа для этого. "Она позволяет нам публиковать актуальные для компании запросы, а все желающие могут направлять нам на рассмотрение свои идеи, позволяющие решить указанные задачи", - уточняет Чорра.

Лучшие разработки получают возможность внедрения во всю производственно-сбытовую цепочку компании. "Мы уже внедрили 650 проектов, около 250 из которых принадлежали стартапам, а более чем 50 компаний были масштабированы на международный уровень, - говорит Чорра. - Были случаи, когда стартапы приходили к нам с нулевыми доходами, а сегодня их доходы составляют уже сотни миллионов долларов".

Базовыми условиями для внедрения новых разработок являются поддержка государства, финансирование, технологии, сильная научная и технологическая база, а также соответствующая культура развития инноваций, указывает Эрнесто Чорра. "Такую экосистему мы нашли в России, - отмечает он. - В 2017 году мы открыли Инновационный хаб Enel в России, который стал частью технологической экосистемы "Сколково". Его основная цель - развитие партнерства с российскими стартапами, предприятиями малого и среднего бизнеса и другими компаниями для совместной реализации проектов в таких сферах для внедрения передовых технологических решений в области производства и эффективного использования энергетических ресурсов для развития новых трендов в промышленности".

Сегодня в работе с инновациями ключевую роль играет правильно выстроенный и максимально прозрачный процесс внутри компании, который будет способствовать достижению поставленных результатов, указывает Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS от РВК.

"Корпорации с осмысленным подходом стремятся сразу выстроить комплексную работу со стартапами, чтобы в момент взаимодействия были созданы все необходимые инструменты для их внедрения в бизнес - были подготовлены люди, создана инфраструктура, а рынок был готов к восприятию технологии", - поясняет Петрова.

Если раньше практически все компании, которые работали с инновациями, стремились найти как можно больше проектов, охватить весь рынок, собрать широкую воронку решений, то сегодня эта тенденция резко трансформируется в точечный поиск технологий, уже готовых к внедрению в бизнес, добавляет Петрова. Основная цель такого подхода - найти решение, которое можно быстро оценить, определить для него будущего заказчика внутри компании и запустить в отдельно выделенный проект под себя или в кооперации с партнерами на рынке.