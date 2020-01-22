Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию

Ради рассмотрения президентского законопроекта депутаты начнут "пленарку" на два часа раньше. Интерес к теме изменения Основного закона крайне высок, рассказал спикер.

"Очень многие хотели бы выступить, - отметил он. - В связи с этим мы договорились, что в обязательном порядке прозвучат по три вопроса от фракции, а затем дополнительное время будет выделено "Единой России" как самой большой фракции".

Депутаты, заверил Володин, собираются максимально полно изучить конституционные инициативы президента.

Доклад на заседании сделает глава профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ожидается, что он расскажет о рекомендациях комитета ко второму чтению.

Завтра же - уже после Госдумы - будет заседать рабочая группа по подготовке предложений по поправкам в Конституцию. Будут обсуждаться результаты рассмотрения проекта в ГД, порядок работы в регионах, а также состоится подробный разговор об общероссийском голосовании с участием специалистов ЦИК, сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.