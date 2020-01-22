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22.01.2020 17:10
Рубрика: Власть

Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина
Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию. Первое чтение инициативы намечено на начало заседания, которое состоится 23 января. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Ради рассмотрения президентского законопроекта депутаты начнут "пленарку" на два часа раньше. Интерес к теме изменения Основного закона крайне высок, рассказал спикер.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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"Очень многие хотели бы выступить, - отметил он. - В связи с этим мы договорились, что в обязательном порядке прозвучат по три вопроса от фракции, а затем дополнительное время будет выделено "Единой России" как самой большой фракции".

Депутаты, заверил Володин, собираются максимально полно изучить конституционные инициативы президента.

Доклад на заседании сделает глава профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ожидается, что он расскажет о рекомендациях комитета ко второму чтению.

Завтра же - уже после Госдумы - будет заседать рабочая группа по подготовке предложений по поправкам в Конституцию. Будут обсуждаться результаты рассмотрения проекта в ГД, порядок работы в регионах, а также состоится подробный разговор об общероссийском голосовании с участием специалистов ЦИК, сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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