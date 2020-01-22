Юные миротворцы Витебска чтят память блокадников Ленинграда

Необычный телемост "Дети мира - детям войны" готовятся провести в последний понедельник месяца - учащиеся школ мира Витебской области. Диалог поколений будет посвящен 27 января снятию гитлеровской блокады с непокоренного города на Неве.

Инициатором проведения акции памяти, информирует БЕЛТА, выступила средняя школа №28, в которой уже несколько лет действует единственная в Синеокой экспозиция "Блокадному Ленинграду посвящается", объединяющая жителей легендарного города Союзного государства, проживающих в области и за ее пределами.

Вместе с юными миротворцами ветераны Великой Отечественной войны проведут диалог с учащимися еще четырех школ северного региона республики. Кроме того, поясняет агентство, в перекличке поколений примут участие и представители городской организации блокадников Ленинграда, Белорусского отделения фонда мира, учащиеся и педагоги школы №340 Невского района Санкт-Петербурга имени писательницы-блокадницы Ольги Берггольц.

Участники встречи обсудят воспоминания ветеранов минувшей войны, подробнее познакомятся с проектом по созданию школ мира. "Подготовка к акции памяти началась еще в начале января смотром детских рисунков "Блокадный Ленинград глазами детей" и конкурсом сочинений "Дети мира - детям войны". Лучшие работы будут представлены на выставке "Стена войны", которая развернется в день проведения акции, и на видеоконференции", - анонсировали телемост в руководстве школы.

Витебская средняя школа, по информации агентства, приобрела статус школы мира осенью прошлого года - в день создания ООН. За несколько месяцев участия в этом международном проекте молодые следопыты провели цикл благотворительных акций для городских социальных учреждений и ветеранов, побывали в Центре подготовки космонавтов "Звездный городок", провели патриотическую акцию совместно с военнослужащими миротворческой роты отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Беларуси.