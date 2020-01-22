Британский престол проверили на прочность

Ой, забурлило: герцог и герцогиня Сассекские Гарри и его супруга-американка, урожденная Меган Маркл, решили вести свою жизнь, с королевской семьей не связанную, и даже поселиться в Канаде. В Соединенном Королевстве любители сенсаций и трусишки нарекли этот шаг "мегзитом" по имени Меган и аналогии с "брекзитом". Остроумно. Но не больше.

Королеву Британии Елизавету II на испуг не возьмешь. Она тут же собрала семейный совет, поддержала решение внука и нелюбимой ею Меган. Живите как хотите. А заодно экстренно лишила родственников титулов: обойдутся в новой жизни и без них. Ах да, заодно они перестанут получать и приличные денежки на содержание. Все, скандал исчерпан.

Похожее произошло пару месяцев назад с младшим сыном королевы принцем Эндрю. То ли он участвовал в каких-то запрещенных игрищах с малолетними, то ли просто был знаком с арестованным американским богачом Джеффри Эпштейном, их организовывавшим. Титул принца сохранен, однако чести представлять королевскую семью Эндрю теперь лишен.

Вообще Елизавета - дама своеобразная. Завладела несколькими мировыми рекордами. Уселась на трон в 1952-м и в свои 93 не только дуайен всех королев и королей, но и самая "долго правящая".

Видел ее с нескольких метров. С симпатичным российским промышленником мы сидели в первых рядах Большого на "Лебедином", когда 17 или 18 октября 1994-го Елизавета II нанесла свой первый и по правилам королевского двора последний официальный визит в Россию. На фоне смокингов, блеска российско-британских генеральских звезд и девичьих драгоценностей наряд нашего спутника, в театр и пригласившего, выглядел вызывающе: приковывал взгляды потертыми джинсами и разношенными кроссовками. Но в антракте относительно молодой человек с совсем не английской фамилией, которая запросто могла бы принадлежать и какому-нибудь одесситу, пригласил нас заглянуть в царскую ложу. Я не понял, но "джинсовый" объяснил: "Чемодан с фраком потеряли в дороге, а вот приезд Ее Величества королевского гвардейского оркестра - это за мой счет".

В ложе и около нее - ничего особенного. Разве что президент Борис Ельцин, облаченный в черный фрак, весьма ему идущий. Потом один из охранников поведал мне (по секрету всему свету), что королева с проворством, несвойственным для и тогда солидного возраста, ловко увернулась от Бориса Николаевича с его джентльменской услугой. Тот собирался помочь Елизавете II снять пальто, а это по королевскому этикету не полагается, и правительница морей ушла от него, как уходит проворный нападающий от настырного защитника.

Прекрасная принцесса Диана - вот кто спас королевскую династию от ухода в небытие

И снова везение. Надо же случайно оказаться в Лондоне именно в ноябре 2007-го, когда в Вестминстерском аббатстве проходили торжества по случаю 60-летия бракосочетания королевы Елизаветы II. Высоченный муж королевы Филипп, герцог Эдинбургский, был затянут в синий морской костюм, что подчеркивало его неубывающую стать. Поразила Елизавета. В огромной шляпе с широкими полями и белом широченном платье, украшенном цветами, она, улыбаясь, пожимала сотни протянутых рук.

Это к тому, что в принципе правнучка нашего императора Николая II не так и чопорна. Королева с супругом первыми покинули торжество. И, о ужас, выйдя из нешироких железных ворот и уже ступив царственными ногами на мостовую, вынуждены были остановиться. Прямо на них выезжала здоровенная красная машина - пожарная или мусороуборочная. Королева спокойным жестом подобрала полы пальто, дала грузовику проехать и удалилась в сторону лимузина. Представляю, что бы выдали за такой промах службе охраны какой-либо другой страны.

Приближается к столетию и Герцог Эдинбургский. Еще в 2012-м на Олимпиаде в Лондоне случайно попал на одну с ним трибуну. Шли финалы по дзюдо. Внизу у татами расположились президент Владимир Путин и тогдашний премьер Великобритании Кэмерон. В нашей же ложе - журналисты и супруг королевы со свитой. Надо использовать шанс, и попросил сидевшего рядом джентльмена, он и был кем-то вроде пресс-атташе, задать герцогу хоть несколько вопросов. Тот обратился к Филиппу, как раз рядом ниже. Герцог что-то ответил, и атташе объяснил, что согласен, но только после финала, в коридоре, а то набежит толпа. Я заготовил вопросы, меня уже подводили прямо на лестнице к королевскому собеседнику, как вдруг тот покачнулся, поднимаясь к выходу. Его тотчас подхватили под руки. Пресс-атташе развел руками: next time - мол, в следующий раз. Сегодня герцогу - 98, он часто попадает в больницу, но выходит оттуда, выходит...

Был я лет пять назад на экскурсии в Британском парламенте - действительно старинном, но каком же узком, неудобном. И врезалась в память маленькая скамеечка возле огромного кресла, сидя на котором наведывающаяся сюда правительница произносит речи. Коврик на скамейке весь стерт туфлями королевы, что подчеркивает, как мне увиделось, неизменность, а может, и вечность королевской власти.

А ведь все могло, с моей точки зрения, повернуться иначе, не женись наследный принц Чарльз в 1981-м на красавице Диане. В ту пору в Британии вовсю развернулась дискуссия: нужна ли ей королева? Голоса делились приблизительно на фифти-фифти. Но пришла очаровательная принцесса Диана. Искренностью и добротой вернула и уважение к королевскому дому, и интерес публики. Принцесса погибла в 1997-м, а дискуссия нужна королева- не нужна и не всплывает. Вот кого надо во многом благодарить за сохранение династии Виндзоров, которой никакой "мегзит" теперь не страшен...