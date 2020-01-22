Кто виноват, если машины притерлись зеркалами

В узких дворах, заставленных припаркованными машинами, безболезненно разъехаться двум автомобилям сродни чуду. И соприкосновение зеркалами - это меньшее из возможных зол.

Часто бывает так, что никто из водителей не хочет признавать вину в том, что зеркала пострадали, ведь разъехаться не могли оба. Член Ассоциации юристов России, заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов "ОСА" Алексей Румянцев рассказал, кто виноват в такой ситуации и как действовать дальше.

Для начала откроем ПДД, пункт 10.1: при возникновении опасности для движения водитель должен принять меры вплоть до остановки. Если кто-то не стал останавливаться и поехал, то он и считается виновником.

Другой вопрос, если движутся оба водителя. Если каждая из машин ехала по своей полосе при отсутствии разметки, то скорее всего обоих признают нарушителями пункта 9.10 ПДД. В нем написано, что водитель должен соблюдать такую дистанцию и боковой интервал, чтобы избежать столкновения и обеспечить безопасность движения. В таком случае в протоколе будет записана обоюдная вина каждого водителя. Страховые выплаты по ОСАГО начислятся в особом порядке обоим, правда, ущерб покроют не полностью.

Бывает так, что разъехаться трудно на узкой проселочной дороге, когда водителю становится трудно удержать машину в пределах своей полосы, его заносит на встречку. Виноват будет он, поскольку по правилам он должен остановиться перед препятствием и ждать возможности проехать, пишет aif.ru.

Если дорога настолько узкая, что разъехаться не получается, то по обоюдному согласию один из водителей должен съехать на обочину и уступить дорогу, либо оба съезжают на обочину одним колесом.