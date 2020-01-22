Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.01.2020 11:00
Рубрика: ПДД

Кто виноват, если машины притерлись зеркалами

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В узких дворах, заставленных припаркованными машинами, безболезненно разъехаться двум автомобилям сродни чуду. И соприкосновение зеркалами - это меньшее из возможных зол.

Часто бывает так, что никто из водителей не хочет признавать вину в том, что зеркала пострадали, ведь разъехаться не могли оба. Член Ассоциации юристов России, заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов "ОСА" Алексей Румянцев рассказал, кто виноват в такой ситуации и как действовать дальше.

Фото: kadmy/ iStock
Новый кодекс пропишет процедуру наказания за нарушения ПДД

Для начала откроем ПДД, пункт 10.1: при возникновении опасности для движения водитель должен принять меры вплоть до остановки. Если кто-то не стал останавливаться и поехал, то он и считается виновником.

Другой вопрос, если движутся оба водителя. Если каждая из машин ехала по своей полосе при отсутствии разметки, то скорее всего обоих признают нарушителями пункта 9.10 ПДД. В нем написано, что водитель должен соблюдать такую дистанцию и боковой интервал, чтобы избежать столкновения и обеспечить безопасность движения. В таком случае в протоколе будет записана обоюдная вина каждого водителя. Страховые выплаты по ОСАГО начислятся в особом порядке обоим, правда, ущерб покроют не полностью.

Бывает так, что разъехаться трудно на узкой проселочной дороге, когда водителю становится трудно удержать машину в пределах своей полосы, его заносит на встречку. Виноват будет он, поскольку по правилам он должен остановиться перед препятствием и ждать возможности проехать, пишет aif.ru.

Если дорога настолько узкая, что разъехаться не получается, то по обоюдному согласию один из водителей должен съехать на обочину и уступить дорогу, либо оба съезжают на обочину одним колесом.

"Отлично выглядит". Mitsubishi рассказала о новом Outlander
Как поставить машину на учет по новым правилам
#авто #ПДД