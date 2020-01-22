Луиджи Ди Майо оставил пост лидера Движения "5 звёзд"

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо официально объявил об отставке поста лидера входящего в правительственную коалицию "пятизвездочного движения".

Слухи об уходе Ди Майо просочились в прессу в среду утром. Их спровоцировал сам политик, анонсировавший в своих соцсетях обнародование "важного заявления". В 18 часов по местному времени глава внешнеполитического ведомства развеял все сомнения.

"Я выполнил поставленную передо мной задачу. Настояло время перестроить фундамент. Я полностью доверяю тому, кто меня заменит на этом посту", - пояснил политик.

Ожидается, что место 33-летнего Ди Майо займёт его соратник, младший статс-секретарь аппарата совета министров с полномочиями в сфере издательской деятельности Вито Крими.

Оппозиция, в которую входят правоцентристские партии, убеждена, что уход Ди Майо весьма ослабит позиции правительства и в конечном итоге приведёт к его преждевременной отставке.