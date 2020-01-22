Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками

Освобожденный от должности полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе генерал-лейтенант Александр Матовников назначен указом президента заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.
Этим же документом генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший должность замглавкома Сухопутных войск, назначен советником министра обороны.
Ранее было объявлено о назначении бывшего Генпрокурора Юрия Чайки на должность полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе.