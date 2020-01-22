Путин назначил Юрия Чайку полпредом в СКФО

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу. Совет Федерации поддержал сегодня это предложение. Новым генпрокурором стал занимавший пост замглавы Следственного комитета Игорь Краснов.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Вчера Владимир Путин встретился с Чайкой и Красновым.

Кстати, Владимир Устинов, который занимал пост генпрокурора до Чайки, сейчас - полпред президента в соседнем с СКФО Южном федеральном округе.