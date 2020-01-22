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22.01.2020 10:58
Рубрика: Власть

Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ

Текст: Галина Мисливская
Юрий Чайка освобожден от должности Генерального прокурора РФ. Такое решение принял сегодня Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Соответствующее представление поступило от главы государства двумя днями ранее, а накануне профильные комитеты СФ рекомендовали палате освободить Чайку от занимаемой должности. В ходе тайного голосования на пленарном заседании предложение было поддержано почти единогласно - при одном воздержавшемся и одном голосе против. "За" проголосовали 158 сенаторов.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Юрия Чайку за почти 14 лет службы на посту Генпрокурора и пожелала ему успехов на новой ответственной должности - полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

После голосования уже экс-глава Генпрокуратуры поблагодарил президента за доверие, а сенаторов - за многолетнее конструктивное сотрудничество. Он выразил уверенность, что его преемнику будет также комфортно работать с членами верхней палаты российского парламента.

За многолетнюю и безупречную службу, вклад в укрепление законности и правопорядка Юрий Чайка получил из рук Валентины Матвиенко почетную грамоту Совета Федерации.

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