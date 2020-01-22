Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ

Юрий Чайка освобожден от должности Генерального прокурора РФ. Такое решение принял сегодня Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии.

Соответствующее представление поступило от главы государства двумя днями ранее, а накануне профильные комитеты СФ рекомендовали палате освободить Чайку от занимаемой должности. В ходе тайного голосования на пленарном заседании предложение было поддержано почти единогласно - при одном воздержавшемся и одном голосе против. "За" проголосовали 158 сенаторов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Юрия Чайку за почти 14 лет службы на посту Генпрокурора и пожелала ему успехов на новой ответственной должности - полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

После голосования уже экс-глава Генпрокуратуры поблагодарил президента за доверие, а сенаторов - за многолетнее конструктивное сотрудничество. Он выразил уверенность, что его преемнику будет также комфортно работать с членами верхней палаты российского парламента.

За многолетнюю и безупречную службу, вклад в укрепление законности и правопорядка Юрий Чайка получил из рук Валентины Матвиенко почетную грамоту Совета Федерации.