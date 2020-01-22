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22.01.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Opel делает ставку на Россию

Текст: Михаил Азнавуров

Российскому рынку компания Opel отводит одну из заметных ролей в плане диверсификации бизнеса.

В 2019 году году продажи автомобилей марок Opel и Vauxhall сократились на 5,9% - до 977 100 единиц с 1,04 миллионов в 2018 году. Но причина не в низком спросе, а в реорганизации бизнеса. В прошлом году Opel серьезно сократил модельную линейку, прекратив производство четырех моделей, запущенных "под крылом" General Motors - Karl, Adam, Cascada и Zafira Tourer. При производство этих машин компания регулярно осуществляла выплаты за лицензии GM. Прямой замены им нет и не предвидится.

Фото: Пресс-служба Opel.
Почему вернувшийся в Россию Opel ждет провал

Согласно отчетам, 96% бизнеса Opel сосредоточено в Европе. Это и определило точку приложения усилий для увеличения продаж. К 2022 году Opel освоит 20 новых экспортных рынков. Под новые задачи в компании провели ряд кадровых перестановок в топ-менеджменте.

Финансово компания вполне устойчива: после убытков на протяжении 20 лет подряд, баланс первого же полного года (2018) в составе группы Peugeot SA Opel подвел с прибылью 859 миллионов евро. На два года упредив план PSA о выходе за безубыточный уровень.

Ближайшей новинкой Opel в этом году в Европе будет новый субкомпактный кроссовер на замену Mokka. По всей вероятности, он будет заметно меньше Mokka, чтобы не соперничать с Opel Crossland X.

Тем временем на калужском заводе Peugeot SA завершается подготовка к производству микроавтобусов Zafira Life и фургонов Vivaro. Основные усилия Peugeot в России в 2020 году будут сосредоточены на развитии Opel.

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#Opel