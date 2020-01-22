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22.01.2020 10:20
Рубрика: В мире

Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвердили в Таиланде

Текст: Марина Алешина
Власти Таиланда, популярного своими курортами, признали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, занесенным из Китая. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на минздрав королевства.
Фото: iStock
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Пациенткой, находящейся на контроле ведомства, оказалась 74-летняя подданная, которая подхватила пневмонию новой версии после поездки в китайский город Ухань еще перед Новым годом. К счастью, тайские медики вовремя взяли ситуацию под контроль, и сейчас жизни женщины ничего не угрожает - правда, ее держат на строгом карантине.

На территории Таиланда также зафиксировали трех больных китайских туристов, которым было оказано лечение. Пока об эпидемии говорить не приходится.

Ранее в Китае от нового вируса умерли девять человек. Инфицировано более четырехсот.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Распространение нового коронавируса РГ-Фото

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