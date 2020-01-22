Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвердили в Таиланде

Пациенткой, находящейся на контроле ведомства, оказалась 74-летняя подданная, которая подхватила пневмонию новой версии после поездки в китайский город Ухань еще перед Новым годом. К счастью, тайские медики вовремя взяли ситуацию под контроль, и сейчас жизни женщины ничего не угрожает - правда, ее держат на строгом карантине.

На территории Таиланда также зафиксировали трех больных китайских туристов, которым было оказано лечение. Пока об эпидемии говорить не приходится.

Ранее в Китае от нового вируса умерли девять человек. Инфицировано более четырехсот.