Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвердили в Таиланде

Власти Таиланда, популярного своими курортами, признали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, занесенным из Китая. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на минздрав королевства.
Пациенткой, находящейся на контроле ведомства, оказалась 74-летняя подданная, которая подхватила пневмонию новой версии после поездки в китайский город Ухань еще перед Новым годом. К счастью, тайские медики вовремя взяли ситуацию под контроль, и сейчас жизни женщины ничего не угрожает - правда, ее держат на строгом карантине.
На территории Таиланда также зафиксировали трех больных китайских туристов, которым было оказано лечение. Пока об эпидемии говорить не приходится.
Ранее в Китае от нового вируса умерли девять человек. Инфицировано более четырехсот.