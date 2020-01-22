В КНР сообщили о девяти скончавшихся от нового типа коронавируса

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло девяти. Новые данные на пресс-конференции в среду озвучил заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

По его словам, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось о 324 случаях заражения в Китае новым типом коронавируса и шести погибших. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы КНР. Случаи заражения выявлены в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Подозревают заражения этим вирусом в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

Однако новый коронавирус не отбил у россиян желания ехать на отдых в Китай. Популярным направлением в это время года является остров Хайнань.