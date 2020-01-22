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По Warhammer 40,000 снимут крупнобюджетный сериал-антологию

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    22.01.2020, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

К ранее заявленному сериалу во вселенной Warhammer 40,000 "Эйзенхорн", о котором с того момента никаких вестей не было, может добавиться еще один.

Фото: youtube.com/ Netflix
Появилась информация о еще одном проекте по "Ведьмаку" от Netflix

Как сообщается на профильном ресурсе 40К, на Warhammer Media зреет крупнобюджетная антология, рулить которой назначен Энди Смайли, автор множества книг по этому эпичному и угрюмому миру.

"Уже не секрет, что в работе у нас сейчас несколько проектов: анимационный сериал "Ангелы смерти", игровой "Эйзенхорн", и еще мы только что подписались на антологию по Warhammer 40,000", - перечислил Смайли, глава Warhammer Media.

Уточняя, что проект находится на самой ранней стадии разработки и пока даже не анонсирован официально.

То есть больше нет ни слова подробностей.

Warhammer 40,000 - изначально настольная игра, разработанная компанией Games Workshop, выпущенная в 1987-м и далее разросшаяся в колоссальную межавторскую вселенную с гигантским культовым статусом.

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