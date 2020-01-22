По Warhammer 40,000 снимут крупнобюджетный сериал-антологию

К ранее заявленному сериалу во вселенной Warhammer 40,000 "Эйзенхорн", о котором с того момента никаких вестей не было, может добавиться еще один.

Как сообщается на профильном ресурсе 40К, на Warhammer Media зреет крупнобюджетная антология, рулить которой назначен Энди Смайли, автор множества книг по этому эпичному и угрюмому миру.

"Уже не секрет, что в работе у нас сейчас несколько проектов: анимационный сериал "Ангелы смерти", игровой "Эйзенхорн", и еще мы только что подписались на антологию по Warhammer 40,000", - перечислил Смайли, глава Warhammer Media.

Уточняя, что проект находится на самой ранней стадии разработки и пока даже не анонсирован официально.

То есть больше нет ни слова подробностей.

Warhammer 40,000 - изначально настольная игра, разработанная компанией Games Workshop, выпущенная в 1987-м и далее разросшаяся в колоссальную межавторскую вселенную с гигантским культовым статусом.