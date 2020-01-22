Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

России в силу многонациональности и многоконфессиональности нужна крепкая президентская власть, считает президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли в России парламентская республика, глава государства отметил, что такая форма правления для России нецелесообразна.

"Возможно ли это применение у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - цитирует ТАСС выступление президента на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

Путин посоветовал не экспериментировать и указал, что парламентская система в некоторых странах Европы сейчас дает сбои: например, несмотря на устойчивую политическую инфраструктуру, не удается сформировать правительство или же коалицию создают партии, имеющие противоположные цели.

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики. По его словам, Россия должна оставаться сильной президентской республикой.