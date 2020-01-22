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22.01.2020 00:10
Рубрика: ПДД

Штрафной удар

С магистралей уберут все "камеры-пустышки"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 11 (8065)
До конца этого года на дорогах Москвы все муляжи камер заменят реальными самописцами. О таких планах "РГ" рассказали в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения. В ЦОДД уверены, что благодаря этому столичные трассы станут более безопасными. А вот независимые эксперты опасаются, что для москвичей это чревато ростом количества штрафов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Согласно открытым данным ЦОДД, в настоящее время в городе установлены 3 040 комплексов видеофиксации. 811 из них - муляжи, остальные - реальные камеры, которые фиксируют нарушения. Примерно половина муляжей - "пустышки", просто имитация устройства. Оставшаяся часть - электронные устройства, но они не фотографируют нарушителей, а лишь фиксируют дорожную ситуацию.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Штрафы за превышение скорости могут вырасти многократно

Водитель не может знать, настоящая камера висит над дорогой или ее имитация. Он инстинктивно снижает скорость. Даже в открытую говорилось, что муляжей надо бы повесить еще больше. Сейчас планы поменялись. В пресс-службе ЦОДД "РГ" подтвердили намерение до конца года заменить реальными камерами 387 обычных муляжей и 424 муляжа, следящих за потоком транспорта. "Муляжи - распространенный инструмент для профилактики нарушений ПДД, - рассказали в пресс-службе Центра. - Но дело в том, что рынок камер постоянно развивается, появились новые и более универсальные модели". Именно они и придут на смену "пустышкам".

"С одной стороны, это усовершенствует городскую систему видеонаблюдения, - поделился с "РГ" руководитель проекта "Пробок. Нет" Александр Шумский. - Камеры важны для мониторинга за дорожной ситуацией". Но с другой, опасается Шумский, вряд ли можно добиться водительской дисциплины, просто нашпиговав дороги самописцами.

Водитель не может знать, настоящая камера висит над дорогой или ее имитация

Дело осложняется еще и тем, что камера не учитывает все аспекты предполагаемого нарушения, отмечает руководитель ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. Так происходит, например, с фиксацией проезда по обочине на МКАД. За разметку выезжают не только автохамы, желающие объехать пробку. Но и те, кому требуется вынужденная остановка, скажем, для замены колеса. Еще одна причина - нелогичные ограничения скорости. Как иллюстрация - квартал вокруг главного здания МГУ, где лимит - 20 км/ч. Едешь 40 - плати, вместо того, чтобы сделать разрешенную скорость именно 40 - дорожные условия вполне это позволяют. "В среднем с помощью камер штрафуют от 10 до 20 процентов водителей, - констатирует Евсин. - А поначалу, когда камеры только повесили, процент оштрафованных достигал 60".