В Приморье сыграли самую короткую партию матча за корону мира по шахматам

Вничью завершилась во Владивостоке очередная, 11-я партия матча за женскую мировую шахматную корону. Претендентка россиянка Александра Горячкина и обладательница титула китаянка Цзюй Вэньцзюнь сыграли самую короткую партию за весь матч - она продлилась меньше двух часов. Сейчас счет составляет 6:5 в пользу спортсменки из КНР.

Шахматистки разыграли берлинский вариант испанской партии с 6.dxe5. Соперницы до 15-го хода шли по партии М. Корнет - С. Мазе, демонстрируя хорошую дебютную подготовку. Александра Горячкина, имея двух слонов, временно пожертвовала пешку за инициативу, однако буквально через пару ходов произошли массовые размены, и на доске возник ничейный эндшпиль с разноцветными слонами. Ничья состоялась сразу после 40 хода, пояснили в Федерации шахмат России.

Характеризуя партию, китайская спортсменка сказала, что они с соперницей "играли ровно, четко, и получили закономерный результат".

Две предыдущие партии, состоявшиеся в воскресенье и понедельник, россиянка проиграла. В выходной, который пришелся на вторник, Горячкина попыталась, по ее собственным словам "восстановиться морально после двух неудачных партий".

"Завтра будет шанс. Буду выходить и делать максимум того, на что способна", - пообещала после 11 матча Александра.

Как отметил международный гроссмейстер, российский комментатор трансляции матча Сергей Шипов, завтра белыми фигурами Александра однозначно будет играть на победу.

"Ситуация абсолютно рабочая. Шахматисты, как и футболисты, и баскетболисты, и другие спортсмены прекрасно отыгрываются на последних минутах. Это стандартная ситуация, надо дальше бороться, реализовывать свои шансы. Соперница не железная, она тоже ошибается", - сказал он.

По мнению куратора Музея шахмат Федерации шахмат России, кандидата исторических наук, кандидата в мастера по шахматам Дмитрия Олейникова, у матча было два возможных сценария.

"Китаянка, которая имела "белый цвет", могла попробовать выиграть, и решить исход матча прямо сегодня. Или выбрать стратегию, в которой она сегодня и завтра играет вничью и все равно становится чемпионкой мира. Точно также наша шахматистка могла любой ценой попробовать перехватить инициативу или проиграть, и все решить сегодня, как будто завтрашней партии не существует. Либо же сегодня играть с большой степенью надежности, чтобы завтра, получив белые фигуры и чисто математически больше шансов на выигрыш, приложить все свои усилия к завтрашней игре. Александра приняла мудрое решение, которое мы ждали в прошлой партии: если нечего выдавить их позиции, нужно соглашаться на ничью и все усилия перенести на следующий день", - прокомментировал он.

Заключительная партия, которая обещает стать очень сложной, пройдет в четверг. В случае победы россиянки, 24 января шахматистки сыграют тай-брейк. Призовой фонд составляет 500 тысяч евро.