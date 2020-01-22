Под Самарой задержан подозреваемый, угнавший автомобиль с ребенком

В Самарской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля с находившимся в нем ребенком. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по региону. Им оказался мужчина 23 лет. Автомобиль найден и передан владельцу.

Напомним, в понедельник на этой неделе в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек угнал припаркованный автомобиль LADA, когда в нем находился четырехлетний малыш.

Мать ребенка тут же обратилась в полицию. Мальчика нашли быстро - злоумышленник высадил его у одного из магазинов, а продавцы позвонили правоохранителям.