Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

- Чиновник, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в размере 13 миллионов рублей, - сообщается на сайте СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года. За эту сумму коммерческой фирме гарантировалась победа на аукционе на приобретение нежилого помещения в Красноярске, где планировалось впоследствии разместить один из районных офисов ПФР. При этом максимальная цена контракта составляла более 130 миллионов рублей.



Сделка признана недействительной. Подозреваемый заключен под стражу и допрошен, однако вины своей не признает. Расследование уголовного дела по . 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") продолжается.