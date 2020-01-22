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22.01.2020 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Текст: Ирина Штерман

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Пресс-служба МВД Республики Коми
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- Чиновник, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в размере 13 миллионов рублей, - сообщается на сайте СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года. За эту сумму коммерческой фирме гарантировалась победа на аукционе на приобретение нежилого помещения в Красноярске, где планировалось впоследствии разместить один из районных офисов ПФР. При этом максимальная цена контракта составляла более 130 миллионов рублей.

Сделка признана недействительной. Подозреваемый заключен под стражу и допрошен, однако вины своей не признает. Расследование уголовного дела по . 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") продолжается.

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