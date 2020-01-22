В редакцию "РГ", которая в этом году отмечает 30-летний юбилей, ежедневно звонят читатели с просьбами о помощи. Проблем в Сибири хватает - низкая транспортная доступность, дефицит врачей и учителей, ветхое жилье... Мы стараемся помочь каждому, кто к нам обратился. В этой публикации мы собрали несколько историй о наших победах. И дополнили их хорошими новостями о том, что изменится в жизни сибирских регионов в 2020 году - какие решения приняты в самых разных сферах, какие ненужные барьеры исчезнут, а что важное и полезное, наоборот, появится.

"Они зашевелились!"

68-летняя Вера Коцупий и ее супруг Михаил из села Елтышево Мошковского района Новосибирской области пожаловались "РГ" на равнодушие медиков. Немощным старикам казалось, что они в безвыходной ситуации: у Веры Александровны после инсульта несколько лет назад отказали ноги, но она никак не могла оформить инвалидность.

Без медицинского обследования инвалидность не получишь. Врачи отделывались от Веры и ее мужа коротким советом - приезжайте в больницу. Но самостоятельно преодолеть пятьдесят километров от села Елтышево, где живут Коцупий, до райцентра Мошково, где расположена ЦРБ, - задача для тяжелобольного невыполнимая. Михаил Коцупий пытался узнать у участкового терапевта (ее приезда ждали в Елтышево три месяца), каким образом он должен доставить неходячую Веру в больницу, но специалист предпочла отмолчаться. "Даже если я машину найму, у меня же сил не хватит Веру до нее дотащить, - недоумевал Михаил. - А везти как? Вдруг у нее по дороге снова давление скакнет?"

После обращений "РГ" к главврачу Мошковской ЦРБ Олесе Мурашовой и в региональный минздрав молчание сменилось действиями. Веру, к ее огромному удивлению, увезли в больницу на скорой. И лечили там целых десять дней, параллельно оформляя инвалидность. Теперь ей компенсируют затраты, например, на памперсы, которые раньше приходилось покупать самостоятельно. "Зашевелились!" - говорит соседка Веры, Анна Харченко, имея в виду не только врачей, но и сотрудников надзорных органов, которые теперь тоже проявляют интерес к проблеме доступности медицинской помощи в Елтышево.

Будем надеяться, что наметившееся "шевеление" продолжится. ФАПа в селе, где около 150 жителей, нет, хоть вывеска на деревянном здании и сообщает о часах его работы. Здание для приема пациентов непригодно, да и принимать их некому. Власти обещали построить новый ФАП с жильем для фельдшера - но, как говорится, обещанного три года ждут. Ездить же в больницу в Мошково на автобусе, который выходит из Елтышево в шесть утра, по силам только здоровым людям. Если не успел пройти по врачам до одиннадцати, то пропускаешь обратный рейс, и следующий автобус до Елтышево будет только в 16:45. Попробуй отважься на такое путешествие с давлением под двести, как, например, у Елены Рябцевой - неудивительно, что местное здравоохранение она характеризует просто: "Настоящий бардак". Если процедуры нужны ежедневно - ничего не получится, потому что по вторникам и четвергам автобус не ходит совсем.

Между тем в селе несколько десятков детей, есть и совсем маленькие, до года. Думаете, к ним особое отношение? Три месяца назад у Елены Рябцевой появилась внучка. За это время к младенцу никто из медиков ни разу не приехал.

Цифра

33 миллиарда рублей составит в 2020 году бюджетное финансирование программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области".

Кстати

Строительство 35 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в Новосибирской области в 2020 году. Кроме того, в регионе появится тринадцать мобильных ФАПов. Они будут обслуживать 179 населенных пунктов в десяти районах области.

Бабушка из СССР

Омичка Галина Абаскалова, которой уже перевалило за шестьдесят, из-за бюрократической волокиты была вынуждена жить по паспорту времен СССР. И только теперь ей наконец выдали новый документ.

Без документов пожилая женщина не только не могла оформить положенную ей государственную пенсию и льготы, но и устроиться на работу. Она лишилась возможности записаться на прием к врачу, купить билет на поезд. Даже приобрести телефон с симкой, чтобы кому-то позвонить, она не могла. Повсюду требовали удостоверение личности.

Многолетнее хождение по паспортным столам и чиновничьим кабинетам превратилось в безвыходную рутину.

- За долги в комнате отключили свет и воду, за которой пришлось ходить к знакомой на соседнюю улицу. Денег хватало только на хлеб и китайскую лапшу, - рассказала Галина Петровна. - И помочь некому. Родственников у меня не осталось.

К счастью, мир не без добрых людей. Помочь пожилой женщине вызвалась старшая по дому Елена Мороз, которая обратилась за подмогой к местным телевизионщикам и "Российской газете". Лед тронулся.

- Полицейские разобрались в ситуации, помогли оформить новый паспорт, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Вскоре Галина Петровна оформила пенсию, однако мытарства омички на этом не закончились. Власти сообщили ей о выселении из бывшего общежития, где она была прописана много лет.

Как выяснила "РГ", решение о выселении было принято без участия жильца. Никаких оповещений она не получала. К счастью, на сторону омички встали не только журналисты, но и суд, который восстановил ее права на жилье.

- Даже передать не могу, как я счастлива, - призналась пенсионерка. - Спасибо всем, кто поддержал нас в это трудное время. Храни вас Бог.

Теперь все неприятности у пенсионерки позади, здоровье позволяет подрабатывать уборщицей. И в подъезде бывшего общежития царят чистота и порядок.

Между тем

В 2020 году 1 300 жителей Омской области предпенсионного возраста бесплатно получили дополнительное профессиональное образование. В этом году будет не меньше. Для неработающих граждан предусмотрена стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент. Подавляющее большинство граждан - участников проекта "Старшее поколение" - трудоустраивается.

Подробности можно узнать, позвонив по телефону горячей линии: (3812) 24-53-95.

Согрели в морозы

Администрация Омского района приняла решение за свой счет приобрести газовое оборудование и передать его в аренду многодетной семье Натальи Болачевой, в которой воспитывается шесть детей.

Наталья Болачева: В наш дом наконец-то пришло тепло. Фото: Наталья Граф

Чиновники помогли Наталье оформить все необходимые документы и подключили ее квартиру к газовому отоплению.

- В наш дом наконец-то пришло тепло, спасибо вам большое, - говорит Наталья Болачева. - Мы перестали болеть и кутаться теплые вещи, теперь спокойно ложимся спать. Раньше я боялась, что проводку замкнет и случится пожар, поэтому не смыкала глаз. Да и финансовые траты значительно уменьшились. Работа четырех обогревателей и ветродуйки обходилась нам в восемь тысяч рублей ежемесячно. Для многодетной семьи это неподъемные расходы. А за газовое отопление мы в этом месяце заплатили всего 1 100 рублей. Разница очевидна.

У Наташи шестеро ребятишек. Самой младшей - Полине - всего семь месяцев. Этой зимой семья оказалась в критическом положении.

Минувшим летом в поселке Красная горка, где проживают Болачевы, из-за убытков разобрали мазутную котельную - в рамках модернизации жилищно-коммунального комплекса. В качестве альтернативы селянам предложили перейти на газовое топливо - за свой счет. Компания-инвестор запросила за подключение более 200 тысяч рублей с каждой усадьбы. Половина селян нашли деньги - заняли или влезли в кредиты. Остальные вернулись к старинному способу обогрева жилья - разобрали стены и поставили печи.

В безвыходной ситуации оказались жильцы многоквартирных домов, в которых печку не поставишь. Многодетные Болачевы не смогли найти деньги на подключение к газу. Чиновники проблему решили просто. Выдали Наталье в аренду... электрические обогреватели.

Однако первые же морозы дали понять, что конвекторами квартиру не обогреешь. В первый же день у Болачевых произошло замыкание проводки. Окна в доме промерзли насквозь. Несмотря на обогреватели, температура в комнатах не поднималась выше одиннадцати градусов. Днем ребятишкам приходилось надевать шубы и валенки, а ночью спать, прижавшись друг к другу, обложившись бутылками с горячей водой.

Публикация в "РГ" вызвала большой резонанс. На проблемы многодетной семьи, оставшейся без отопления по вине чиновников, обратили внимание. Власти района смогли найти средства, чтобы поменять Болачевым старую электрическую проводку и установить газовый котел.

А как у соседей?

С 1 января 2020 года в Томской области вступили в силу изменения в региональный закон "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей". Документ расширяет перечень направлений реализации средств регионального материнского капитала. Теперь томичи смогут использовать его на ведение личного подсобного хозяйства и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Право на его получение имеют семьи, родившие (усыновившие) третьего и более ребенка.

Дошли до вышки

"РГ" помогла родителям барнаульских школьников добиться сноса вышки сотовой связи на крыше гимназии N 40. Так учебное заведение пыталось заработать дополнительные средства на содержание и ремонт здания. Родители гимназистов обратились в суд, чтобы добиться сноса оборудования, излучающего электромагнитные волны. Но им отказали. Хотя в нормах СанПиНа черным по белому написано, что школьные здания нельзя использовать для иных целей, кроме образовательных.

- Мы не понимали, почему все встали на защиту интересов мобильного оператора, а не наших детей, - вспоминает мама двоих учеников 40-й гимназии Наталья Бакурова. - Никто не обращал внимания на нарушение санитарных норм и на то, что такое оборудование может быть опасно для здоровья детей.

Доводы родителей услышали только после вмешательства СМИ - Роспотребнадзор РФ указал своему региональному подразделению на недопустимость размещения таких вышек на школьных зданиях. И в начале ноября 2019 года опасное оборудование наконец-то демонтировали со здания гимназии. Но на этом эпопея со школьными вышками не закончилась.

- На двух зданиях - гимназии N 40 и средней школы N 134 вышки уже убрали, - пояснили в комитете по образованию города Барнаула. - На остальных девяти сотовые операторы обещают завершить демонтаж до конца марта.

А в региональном управлении Роспотребнадзора заверили, что теперь не выдают разрешения на установку базовых станций на образовательных учреждениях.

Что новенького?

С 1 сентября 2020 года в школах должны предоставлять бесплатное горячее питание учащимся начальных классов. В оборудованных современными пищеблоками школах уже готовятся к введению этого новшества. С 2020 года здания школ могут быть и пятиэтажными. В Алтайском крае в этом году сдадут три новые школы и начнут возводить еще семь, но проектов с пятью этажами пока нет. С 2020 года в школах края начнут создавать мини-кванториумы - кабинеты, оснащенные современным оборудованием для занятий по физике, химии, биологии, информатике и технологии. Кроме того, откроют 42 центра "Точка роста".

Лялькин справил новоселье

Кемеровчанин Андрей Лялькин, инвалид второй группы с детства, встретил Новый год в отдельной благоустроенной квартире. Жилье в кирпичной пятиэтажке на улице Леонова круглому сироте с целым списком заболеваний выделили вне очереди, исполнив наконец решение суда. Добиться этого ему помогла "РГ".

- С мебелью мне помогли добрые люди: например, одна бабушка, ветеран труда, привезла настенные полки, прочитав обо мне в "Российской газете". Она, как и я, инвалид, только по слуху, - рассказал Лялькин. - И, кстати, спасибо "РГ" за шторы для кухни, подаренные на новоселье. Остальные, для комнаты, я купил сам. Теперь только пылесосом осталось обзавестись.

Пенсия у сироты небольшая, приходится экономить. Благо, есть жилищные и прочие льготы. Инвалид оформил их, как и регистрацию по месту жительства, еще до переезда. Кстати, представитель мэрии при вручении Лялькину договора социального найма жилого помещения пообещала заняться "висящим" на полученной им квартире коммунальным долгом в сумме более тридцати тысяч рублей. Сироте регулярно приходили СМС с призывом оплатить долг. Только после визита в районный трест вместе с юристом это прекратилось.

Между тем

В 2019 году из бюджетов всех уровней на обеспечение жильем в Кузбассе было выделено более шести миллиардов рублей: 1,7 миллиарда - на переселение из аварийного жилья, 1,6 миллиарда - на обеспечение жильем детей-сирот, 750 миллионов из областного бюджета на обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан. Освоено, как уточнил замгубернатора области по строительству Глеб Орлов, девяносто процентов средств. Значительная часть суммы на обеспечение жильем детей-сирот была направлена на приобретение "вторички".

В 2020 году на эти цели будет выделено более пяти миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. При этом, по данным областного правительства, предполагается ограничить направление этих денег на покупку жилья на вторичном рынке.