Омича будут судить за оправдание теракта в Новой Зеландии

УФСБ России по Омской области завершило рассмотрение уголовного дела в отношении омича, публично оправдавшего террористические действия в Новой Зеландии.

По данным ведомства, 47-летний водитель такси активно обсуждал в социальной сети террористический акт в Новой Зеландии, произошедший в марте 2019 года. Омич одобрительно высказывался о массовом убийстве и заявил, что считает действия преступника необходимыми.

- Помимо этого, он публично выдвигал призывы свергать действующую в России власть при помощи оружия, - сообщил "РГ" представитель УФСБ России по Омской области Денис Кондрахин.

Уголовное дело направлено в 1-й Восточный окружной военный суд. Сам таксист признал свою вину и заявил, что глубоко в этом раскаивается.