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22.01.2020 11:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

Текст: Ренат Закиев
Фото: Пресс-служба ОДК Фото: Пресс-служба ОДК
Фото: Пресс-служба ОДК

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.

На специальном автотрале их привезли из Перми, где находится производственная площадка "ОДК-Пермские моторы".

Сначала ПД-14 установят на пилоны самолета, сообщили в пресс-службе "Объединенной двигателестроительной корпорации". Затем начнется тестирование двигателей в составе самолетных систем. Специалисты установят комплекс контрольно-измерительного оборудования для определения показателей работы двигательных установок во время проведения летных сертификационных испытаний самолета МС-21, необходимых для получения сертификата типа воздушного судна.

После этого самолет пройдет наземные и лётные заводские испытания.

Фото: Предоставлено пресс-службой ОАК
С 2021 года российские авиакомпании получат около 200 самолетов МС-21

Первый полет МС-21 с двигателями ПД-14 ожидается в 2020 году, говорил ранее индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

"Воздушное судно создается при участии широкой кооперации предприятий Ростеха. В частности, холдинги Госкорпорации производят более 50% всей авионики авиалайнера, обеспечивают поставки титановых и композитных изделий. Кроме того, Объединенная двигателестроительная компания является поставщиком двигателей ПД-14 для нового самолета", - рассказывал он.

По его словам, в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства намечен на 2021 год. Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов.

На данный момент в программе летных испытаний задействованы четыре лайнера МС-21.

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