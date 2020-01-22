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22.01.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Иркутска усилили контроль в связи с коронавирусом

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В аэропорту Иркутска с особым вниманием проверяют состояние здоровья пассажиров, прибывающих из стран ЮВА, особенно из КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на упарвление Роспотребнадзора по Иркутской области. Усиление контроля связано со вспышкой заболеваний, вызванных коронавирусом.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
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В аэропорту круглосуточно дежурят сотрудники Роспотребнадзора - они встречают все рейсы, прибывающие из стран, где выявлены случаи заболевания.

По словам представителя надзорного ведомства, сотрудники Роспотребнадзора поднимаются на борт самолета, интересуются у членов экипажа, не было ли жалоб на ухудшение самочувствия во время полета, а затем с помощью тепловизора выявляют пассажиров с повышенной температурой.

До сих пор фактов заболевания, вызванных коронавирусом, в Иркутске не выявлено.

Напомним, накануне новогодних праздников власти КНР сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Был установлен возбудитель болезни, вирус 2019-nCoV, принадлежащий семейству коронавирусов. В настоящее время число заболевших в Китае превысило 400 человек, девять из которых умерли. Одиночные случаи заражения 2019-nCoV также зафиксированы в Японии, Республике Корея и в Таиланде.

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