В торакальном центре омского клинического медико-хирургического центра провели уникальную операцию. Пациенту установили имплант вместо пораженной остеомиелитом грудины.

61-летний житель Нововаршавского района Омской области жаловался на боли в грудной клетке и повышенную температуру на протяжении нескольких месяцев. А однажды просто неудачно повернулся и сломал кость в груди. Пенсионера доставили в клинический медико-хирургический центр. При обследовании врачи обнаружили у него крайне редкую патологию. Все тело грудины было поражено инфекцией. Такое состояние может возникнуть при запущенном гематогенном остеомиелите. Селянину грозил сепсис и, как следствие, летальный исход.

- Этот случай оказался уникален тем, что пациенту пришлось удалять всю грудину целиком, - отметил торакальный хирург КМХЦ, кандидат медицинских наук Илья Зятьков. - Между тем она крайне важна для организма как одна из костей, участвующих в процессе дыхания. Это каркас, который должен быть подвижным и в тоже время, достаточно стабильным. Грудина соединяется с ребрами при помощи хрящей, формируя вместе с ними грудную клетку, вмещающую и защищающую от внешнего воздействия легкие, сердце и важнейшие кровеносные сосуды. Они расположены в непосредственной близости, поэтому операцию требовалось выполнить с ювелирной точностью.

Операция длилась два часа и прошла без осложнений. В процессе хирургического вмешательства врачи решили установить пациенту имплант из специального костного цемента с антибиотиком.

- Это необходимо для того, чтобы не допустить дальнейшего инфицирования костной ткани, - пояснил Илья Зятьков. - Спустя полгода мы планируем заменить антибиотиконесущий имплант на постоянный - из подвздошной кости пациента.

Пенсионер уже пошел на поправку и перестал жаловаться на сильные боли в груди. Полное восстановление после операции займет около месяца.

Стоит отметить, что высокотехнологичная медицинская помощь была оказана селянину абсолютно бесплатно - в рамках программы ОМС.