В Дагестане объяснили запрет женщинам посещать бассейн

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" объяснило запрет на посещение женщинами крупнейшего на Северном Кавказе бассейна. Решение было принято в связи с отсутствием посетительниц, сообщает РИА Новости.

Как ранее писала "РГ", на ситуацию обратили внимание в соцсетях. Пользователи возмутились сообщением комплекса о том, что с 20 января посещение бассейна доступно только для мужчин. Тогда причин никто не объяснил. Информация была размещена в Instagram бассейна, который позже был закрыт для неподписанных пользователей. Официальная страница "Анжи Арена" также сейчас переведена в статус "закрытого аккаунта". В министерстве спорта республики агентству заявили, что не курируют данный вопрос, так как комплекс принадлежит частному лицу.

Позже руководство спорткомплекса все же объяснило закрытие. Там подчеркнули, что на территории комплекса есть два бассейна - большой и малый. Именно на посещение самого большого бассейна на Северном Кавказе и было введено ограничение.

По их словам, изначально бассейн был одним из первых в Дагестане, который не применял деления на женские и мужские дни, и площадка была открыта для всех. При этом к администрации поступали многочисленные пожелания и просьбы о введении такой системы, которая, как отмечается, является стандартной практикой в регионе. В связи с этим было принято решение разделить дни посещений на женские и мужские. Однако через некоторое время стало ясно, что в женские дни посетительниц практически нет. Поэтому руководство после тщательного анализа и оценки пришло к выводу, что оставлять женские дни нецелесообразно, а потому для женщин запретили вход в самый большой бассейн региона.

При этом для них по-прежнему открыт второй бассейн с меньшими размерами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комплекса, он также оборудован парными, массажными комнатами и иными удобствами.

- Второй бассейн с меньшими размерами в соответствующие дни посещают как мужчины, так и женщины, - уточнил собеседник агентства.

Спорткомплекс "Анжи Арена" является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самым большим плавательным центром на Северном Кавказе. Его длина достигает 50 метров, глубина - от двух до четырех метров. Оборудованы четыре дорожки.