Жительница финского города Тампере Ира Вихреялехто нашла в Карелии родственников своего деда - бывшего советского военнопленного Ивана Анашкина.

"Человек на телеге"

Мы уже рассказывали об Ире и других жителях Суоми ("РГ-неделя" от 15 ноября 2018 года). Бабушка Иры - Лемпи познакомилась с военнопленным Иваном весной 1943 года. Она работала кухаркой недалеко от Миккели, а русские солдаты с финно-угорскими корнями помогали на кухне. Завязался роман. В июне следующего года родился сын. Молодая женщина пряталась с ребенком, так как боялась наказания за связь с военнопленным. Не сказала имя отца мальчика даже священнику, крестившему младенца. Сына назвала Юхани, по-русски - Иван.

Возлюбленного Лемпи отправили на родину, а сама она в 1946 году вышла замуж за вернувшегося с войны финна. Юхани узнал о своих русских корнях только после смерти мамы. Тогда и увидел родного отца - мужчину на телеге - на единственной старой фотографии, которую Лемпи хранила.

- Бабушка всегда с особой теплотой относилась к своему первенцу. Лемпи, как говорят у нас в семье, до последнего ждала, что "человек на телеге" вернется. Но мы не знали его фамилии, только имя - Иван, - рассказывает ее внучка Ира Вихреялехто.

Она давно надеялась найти родственников. Очень хотел этого и ее отец, сын русского солдата. Юхани уже 75 лет.

Его звали Иван Анашкин

Ире повезло. После нескольких лет поисков удалось выяснить, что ее деда звали Иван Анашкин.

Он родился в 1923 году. В плен попал осенью 1941-го. Через соцсети нашли и родственников в Карелии. Самое поразительное, что еще был жив его 88-летний младший брат. До его кончины успели сделать тест ДНК, подтвердивший родство.

От родственников узнали и о судьбе самого Ивана. Он поселился в приграничном поселке, женился на местной финке. Дочь назвали Ирой - внучка Ира Вихреялехто видит в этом не простое совпадение, а знак судьбы. Но жизнь в семье не очень ладилась, Иван выпивал. Он умер в 1960-х годах.

По словам Иры Вихреялехто, теперь она хочет встретиться со своими родственниками - тетей и троюродной сестрой. Пока они переписываются по интернету и собираются вместе побывать на могиле Ивана.

- Я особенно рада за своего папу. Вижу, насколько это ему важно. Мы теперь знаем, кто мы и где наши корни, - говорит Ира.

Ира Вихреялехто, кстати, написала две книги: одну о собственных поисках деда, а вторую - о судьбах детей советских военнопленных. До сих пор она получает письма от людей, которые что-то помнят о русских солдатах или сами являются их детьми. Они даже объединились в сообщество.

В Тампере прошла и первая в Финляндии встреча потомков русских солдат. Собралось около двадцати человек. Но в стране, по разным оценкам, таких несколько сотен. Точной статистики нет.

В поисках дедушки

Недавно еще одна финская внучка, Туйа Арсад, заявила о поисках своего деда.

- Моя бабушка-финка в годы войны полюбила советского военнопленного и родила от него дочь. Это произошло 76 лет назад на границе СССР и Финляндии, - рассказывает Туйа.

Ее бабушка Хилья Юлку жила в своем семейном поместье в Куркиеки, тогда эти земли относились к Финляндии. Там она и познакомилась с одним из советских военнопленных (их использовали на сельскохозяйственных работах). В семье сохранилась память о том, что его звали Николай Хасин или Хашин, однако в архивах Финляндии не числится военнопленный с такой фамилией. Так что, возможно, его звали иначе.

- Родственник бабушки, охранявший работающих на ферме военнопленных, рассказывал, что мой дед был видным красавцем - высоким, статным, привлекательным мужчиной. Предположительно по национальности был татарином, поэтому имел характерную внешность и смуглую кожу. Дедушка выучил финский язык и мог немного говорить. Он обучал русскому языку финнов на ферме, - продолжает Туйа Арсад.

Хилья Юлку влюбилась в статного военнопленного-татарина, и от этой запретной любви в марте 1944 года родилась дочь Айла, мама Туйи. Она унаследовала от отца экзотическую для скандинавов внешность.

А потом на территории Карелии начались ожесточенные бои, и молодая женщина вместе с новорожденной дочерью была вынуждена бежать в Суоми.

В детстве Айла не решалась расспрашивать об истории своего рождения. Правду о своем отце узнала, когда ей было уже сорок лет. Мама показала и фотографию, на которой советский солдат был в военной форме. К сожалению, семья не сохранила этот единственный снимок. Не знают родственники и подробностей отношений финской красавицы и военнопленного. Хилья Юлку не хотела рассказывать о своей любви.

- Мы пытаемся найти хоть какую-то информацию о том периоде жизни бабушки. Я выяснила, что летом 1943-го в Куркиеки был один советский военнопленный-татарин. Именно в тот период произошла любовная связь моей бабушки и "Николая", от которой через девять месяцев в марте 1944 года родилась девочка. Возможно, мы ошибаемся и этот человек не является моим дедом, но он мог что-то знать. Для нас это единственная зацепка. Если его родственники что-нибудь знали или слышали об этом, я буду благодарна любой информации, - говорит Туйа Арсад.

Из карточки военнопленного

Данные военнопленного-татарина, родственников которого разыскивает Туйа Арсад (из персональной карточки)

Номер военнопленного: U 759.

ФИО: Хафизов Мустаффа.

Дата и место рождения: 1915 год, Горький.

Родители, девичья фамилия матери: Хафизов - Марифа (Мадифа).

Адрес: жена - Майзамель Хафизова, Горьковская область, Спасский район, Татарское Маклаково.

Гражданская профессия: крестьянин.

Национальность: татарин

Военное звание: рядовой.