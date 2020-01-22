Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам

Специалисты комитета по природопользованию Санкт-Петербурга рассказали, какие плюсы и минусы принесла местным животным аномально теплая зима.

Самые большие проблемы теплая зима создала тем животным, которые напрямую зависят от снега и льда. В частности, зайцам-белякам и балтийским кольчатым нерпам, отмечает начальник инспекторской службы Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Дмитрий Мячков-Зенькович.

- Зайцы, перелинявшие еще в ноябре-декабре и получившие белые шубы, стали более заметными на темном фоне, - отмечает эколог. - При отсутствии снега их шансы на выживание сильно снижаются.

Что касается нерп, то для них губительно отсутствие льда в Финском заливе. Дело в том, что в марте самки рожают на льдинах, и там же, в снежных укрытиях, должны первое время находиться детеныши. Печально, но если ледовый покров так и не установится, значительная часть нерпят погибнет.

Остальные обитатели лесов и водоемов теплой зиме рады. Нет снега - значит, проще добывать пищу. В районе дамбы даже осталась зимовать стая лебедей, хотя обычно эти птицы улетают на зимовку.

Теплая зима повлияла и на петербургскую флору. В черте города расцвели первоцветы и даже выросли грибы. Среди них съедобные - польский гриб, опенок зимний, рядовка фиолетовая, зеленушка. Дмитрий Мячков-Зенькович отмечает, что у зимней тихой охоты есть свои преимущества. Пусть нет такого разнообразия, как летом и осенью, но зато нет и конкуренции - все-таки в январе мало кто ходит по лесу с лукошком. Кроме того, зимой могут встречаться несъедобные грибы, но нет ядовитых.