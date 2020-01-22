Новости

Новая "Матрица" осталась без агента Смита 19:05
Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки 18:57
На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком 18:55
Думская комиссия изучит публикации о самороспуске Госдумы 18:54
Ученые нашли ключ к лечению редкой болезни Шарко 18:52
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 18:50
В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая 18:46
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни 18:45
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина 18:18
В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна 18:17
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек 18:13
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин 18:11
ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте 18:00
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам 17:57
Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
Лавров обсудил с главой МИД Беларуси отношения Москвы и Минска 17:44
СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи" 17:27
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе "Профи" 17:27
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций 17:23
Россияне назвали способы достижения успеха 17:16
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет 17:00
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение 16:55
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши 16:55
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро 16:54
Марат Хуснуллин: Строительство жилья в стране надо увеличить 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 17:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты комитета по природопользованию Санкт-Петербурга рассказали, какие плюсы и минусы принесла местным животным аномально теплая зима.

Самые большие проблемы теплая зима создала тем животным, которые напрямую зависят от снега и льда. В частности, зайцам-белякам и балтийским кольчатым нерпам, отмечает начальник инспекторской службы Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Дмитрий Мячков-Зенькович.

Фото: vk.com/grib_spb
На севере Петербурга вырос редкий краснокнижный гриб саркосома

- Зайцы, перелинявшие еще в ноябре-декабре и получившие белые шубы, стали более заметными на темном фоне, - отмечает эколог. - При отсутствии снега их шансы на выживание сильно снижаются.

Что касается нерп, то для них губительно отсутствие льда в Финском заливе. Дело в том, что в марте самки рожают на льдинах, и там же, в снежных укрытиях, должны первое время находиться детеныши. Печально, но если ледовый покров так и не установится, значительная часть нерпят погибнет.

Остальные обитатели лесов и водоемов теплой зиме рады. Нет снега - значит, проще добывать пищу. В районе дамбы даже осталась зимовать стая лебедей, хотя обычно эти птицы улетают на зимовку.

Теплая зима повлияла и на петербургскую флору. В черте города расцвели первоцветы и даже выросли грибы. Среди них съедобные - польский гриб, опенок зимний, рядовка фиолетовая, зеленушка. Дмитрий Мячков-Зенькович отмечает, что у зимней тихой охоты есть свои преимущества. Пусть нет такого разнообразия, как летом и осенью, но зато нет и конкуренции - все-таки в январе мало кто ходит по лесу с лукошком. Кроме того, зимой могут встречаться несъедобные грибы, но нет ядовитых.

Общество Природа Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Перезимовать

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года